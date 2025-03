Mirė Vokietijos futbolo legenda

56-erių D. Fitschen laikoma viena sėkmingiausių visų laikų Vokietijos futbolininkių.

Ji net keturis kartus tapo Europos futbolo čempione, o Vokietijos rinktinėje sužaidė 144 rungtynes.

2000 metais ji dar laimėjo ir olimpinį bronzos medalį Sidnėjuje.

Po karjeros ji nuo futbolo nenutolo ir dirbo šalies federacijoje. Onkologinė liga ją užklupo prieš šešerius metus. Galiausiai, pranešama, kad savaitgalį ji šią kovą pralaimėjo.

On behalf of the European football community, we are deeply saddened by the passing of Doris Fitschen.



From her debut at 17 to becoming a 4x European champion, Doris inspired countless players.



Our heartfelt condolences go out to her family, friends and colleagues 💙