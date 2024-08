Artemas Ščedras – geriausias A lygos liepos mėnesio žaidėjas

Efektyviai ir efektingai rungtyniavęs mėlynai baltų ekipos saugas Artemas Ščedras tapo geriausiu liepos mėnesio žaidėju – tai paaiškėjo suskaičiavus čempionato komentatorių bei tinklalaidžių vedėjų balsus. Taip pat, bendradarbiaujant su Profesionalių futbolininkų asociacija (PFA), savo įvertinimus skyrė klubų kapitonai.

Legionierius iš Ukrainos praėjusį mėnesį „TOPsport A lygoje“ sužaidė trejas rungtynes, per kurias pelnė 3 įvarčius. A. Ščedras atliko pergalingą smūgį į buvusio klubo „Panevėžio“ vartus, be to, pasižymėjo dubliu akistatoje su Gargždų „Banga“.

Iš viso šiame sezone puikią formą pastaruoju metu demonstruojantis ukrainietis per 23 mačus pasižymėjo 4 kartus bei atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Dėka jo sėkmingo žaidimo ir pergalių serijos „Hegelmann“ ekipa išsiveržė į pirmą turnyro lentelės vietą.

REKLAMA

REKLAMA

„Liepos mėnuo buvo puikus mūsų komandai, laimėjome visas rungtynes prieš stiprius oponentus. Esu patenkintas, kad galėjau padėti komandai pasiekti šį rezultatą.

REKLAMA

Visada esame susitelkę į savo rungtynes. Manau, kad turime labai gerą komandą su puikia atmosfera, vienas kitą palaikome ir vienas kitu tikime“, – mintimis dalinosi A. Ščedras.

Kovo, balandžio ir birželio mėnesiais geriausiais žaidėjais tapo Vilniaus „Žalgirio“ atstovai – Giedrius Matulevičius, Joelis Bopesu ir Liviu Antalis, gegužę – A. Ščedro komandos draugas Leo Ribeiro.