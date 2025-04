Arne Slotas pagerbė Jurgeną Kloppą, „Liverpool“ žaidėjai lygino čempioniškus sezonus

„Liverpool“ sekmadienį „Anfield“ stadione 5:1 sutriuškino Londono „Tottenham Hotspur“ ir užsitikrino rekordinį 20-ąjį aukščiausios lygos titulą, o A. Slotas tapo pirmuoju olandu treneriu, laimėjusiu „Premier“ lygą.

„Tai nuostabus jausmas. Nemanau, kad dabar noriu daug kalbėti. Vienintelis dalykas, kurį noriu padaryti, tai išreikšti savo pagarbą J. Kloppui, –praėjusią vasarą pakeitęs J. Kloppą LFCTV sakė A. Slotas.

46-erių strategas iškart užtraukė dainą, kurios J. Kloppas prašė „Liverpool“ sirgalių dainuoti po savo paskutinių rungtynių praėjusį gegužę, tačiau žodžius „Arne Slot“ pakeitė į „Jurgen Klopp“.

„Esu 99,9 proc. tikras, kad jeigu dabar paimčiau telefoną, rasčiau žinutę nuo Jurgeno, – BBC „Match of the Day“ sakė A. Slotas. – Sezono metu turėjome tiek daug kontaktų. Manau, kad jis praėjusį sezoną parodė, koks nuostabus žmogus yra, pristatydamas mane. Tačiau svarbiausia, kad jis paliko komandą, kuri galėjo iškovoti šį titulą.“

Kalbėdamas su „Sky Sports“, A. Slotas pridūrė: „Darbas, kurį atliko Jurgenas ir Pepas Lijndersas – kultūra, atsidavimas darbui, kokybė – buvo stulbinantis.“

Mažai kas tikėjosi, kad A. Slotas jau pirmajame sezone „Anfield“ stadione ves komandą link titulo – net ir jis pats.

„Pradėjome tikrai gerai, ir galbūt mums padėjo tai, kad „Man City“ turėjo sunkų periodą, kokio neturėjo penkerius metus, – sakė A. Slotas. – Kai sezonas prasidėjo, būtume buvę laimingi patekę į ketvertą. Bet nemanau, kad tai būtų teisinga žaidėjų atžvilgiu, nes jie yra daug geresni ir šį sezoną tai įrodė.“

Dominicas Solanke'as netikėtai išvedė „Tottenham“ į priekį tačiau A. Slotas nė kiek neabejojo, kad jo komanda pakreips rungtynių eigą.

„Manau, kad nuo to momento, kai atvykome autobusu, visi jautė, kad šiose rungtynėse nepralaimėsime, – BBC „Match of the Day“ sakė A. Slotas. – Sirgaliai mus palaikė tiek prieš rungtynes, tiek jų metu. Net atsilikdami 0:1 jautėme, kad ši komanda ir šie sirgaliai gali tai įveikti.“

LFCTV treneris pridūrė: „Jie visada randa būdą laimėti. Nepaprastai didžiuojuosi ne tik žaidėjais, bet ir visais čia esančiais žmonėmis – sporto direktoriais, savo štabo nariais, jiems reikia skirti dideles ovacijas. Pamirškime, kad tai tik antras titulas per 35 metus... tai antrasis per penkerius metus.“

Paskutinį kartą „Liverpool“ „Premier“ lygą laimėjo prieš penkerius metus, tačiau dėl COVID-19 pandemijos „Anfield“ tribūnos buvo tuščios.

Tiek sirgaliams, tiek žaidėjams pirmasis titulas prie pilnų tribūnų nuo 1990 metų yra ypatingas įvykis.

„Labai ypatinga laimėti „Anfield“ stadione – tai labai sunku apibūdinti, – „BBC Sport“ sakė Mohamedas Salah. – Visi norėjo, kad „Crystal Palace“ tai padarytų prieš „Arsenal“ trečiadienį, bet aš žinau, koks yra „Anfield“, todėl džiaugiuosi, kad pavyko tai padaryti čia. Tai visiškai kitoks jausmas nei 2020 metais. Tuomet viskas vyko karantino sąlygomis, o dabar, praėjus penkeriems metams, tai tiesiog neįtikėtina.“

M. Salah „Sky Sports“ pridūrė: „Šį kartą jausmas 100 procentų geresnis nei praėjusį kartą.“

Virgilis van Dijkas – pirmasis ne britas „Liverpool“ kapitonas, iškovojęs aukščiausios lygos titulą – triumfą skyrė klubo sirgaliams.

„Labai troškau laimėti dėl visų sirgalių visame pasaulyje, ir, žinoma, dėl mūsų pačių, – Sky Sports sakė V. van Dijkas. – Tai gražiausias klubas pasaulyje. Nusipelnėme šito. Per artimiausias savaites mėgausimės ir leisime viskam susigulėti.“

Kairiojo krašto gynėjas Andy Robertsonas taip pat buvo 2019–2020 metų sezono gretose ir dabar tapo tik trečiuoju škotu, laimėjusiu daugiau nei vieną „Premier“ lygos titulą po Darren Fletcherio ir Briano McClairo.

„Praėjusį kartą tai buvo keistas laikas, – Sky Sports“ sakė A. Robertsonas. – Tai buvo unikalus būdas laimėti. Žinoma, mėgavomės tuo, bet niekas neprilygsta tam, ką patyrėme šiandien. Nieko panašaus.

Tai ypatinga. Kai atvykau į šį klubą, greitai supratau, kokie geri škotų žaidėjai čia žaidė. Tai šiek tiek spaudžia. Džiaugiuosi, kad pavyko tęsti šią tradiciją ir tikiuosi, kad ją pratęsime.“

Tai buvo išskirtiniai keli metai saugui Alexiui Mac Allisteriui, kuris 2022 metais laimėjo pasaulio čempionatą su Argentina, o 2023 metais prisijungė prie „Liverpool“.

„Laimėti pasaulio čempionatą ir dabar „Premier“ lygą yra tikrai ypatinga, – sakė A. Mac Allisteris. – Tačiau be komandos draugų tai nebūtų įmanoma. Esu tik viena dėlionės dalis. Ši komanda per pastaruosius dvejus metus buvo labai gera. Praėjusiais metais to neužteko, bet šiemet padarėme didelį skirtumą. Tikimės, kad dabar galėsime švęsti.“

Nepaisant viso sezono tvyrojusios nežinomybės dėl savo ateities, M. Salah buvo nuostabus. Jo 63-iąją minutę pelnytas įvartis sekmadienį buvo jau 28-asis šiame sezone, o dar 18 kartų jis asistavo komandos draugams.

„Tai neįtikėtina. Laimėti „Premier“ lygą ir taip stipriai prisidėti – tiesiog neįtikėtina, – BBC „Match of the Day“ sakė M. Salah. – Man šis titulas yra ypatingesnis. Jurgeno jau nėra čia, kai kurių kitų žaidėjų, kuriuos labai gerbiu, taip pat, bet laimėti su nauju treneriu ir nauja komanda parodo, ką aš sugebu.“

Apginti titulą nebus lengva, tačiau, pasirašęs naują dvejų metų kontraktą, M. Salah yra užtikrintas.

„Žmonės galvoja, kad bus lengviau, bet dabar bus sunkiau, nes kitos komandos mus vejasi, ir Slotui bus sunkiau, – sakė M. Salah. – Net ir mano laikais antrasis sezonas buvo daug sunkesnis. Tikiu, kad kitas ir dar kitas sezonas bus puikūs.“