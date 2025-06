Armando Resendizas Las Vegase netikėtai nugalėjo Calebą Plantą ir tapo WBA čempionu

Tą patį vakarą J. Charlo šeštajame raunde nokautavo Thomasą LaManną, tačiau C. Plantas savo darbo neatliko.

„Žinojau, kad visi bus prieš mane, – per vertėją sakė A. Resendizas. – Pagal popierius viskas taip ir atrodė. Bet tikėjau savimi, o mano kampas tikėjo manimi. Aš visiškai nesijaudinau dėl sprendimo. Viską palikau Dievui. Nesijaudinau nė kiek. Žinojau, kad tai sunki kova, bet bus puiki.“

A. Resendizas taip pat atėmė iš C. Planto laikinąjį WBA supervidutinio svorio čempiono titulą.

C. Plantui tai buvo tik trečias pralaimėjimas karjeroje – prieš tai jis buvo nusileidęs tik Sauliui „Canelo“ Alvareziui ir Davidui Benavideziui. Po kovos C. Plantas sakė manantis, kad padarė pakankamai dėl pergalės, tačiau aiškiai teisėjų verdikto neskundė.

„Jaučiau, kad kova buvo artima, o kai taip nutinka, sprendimas gali pakrypti į bet kurią pusę, – sakė C. Plantas. – Jaučiau, kad valdžiau situaciją, naudojau savo kairę. Teisėjai matė kitaip. Ką padarysi.. Jaučiau, kad kovojau gerai. Buvau kantrus. Šį vakarą turbūt nebuvau geresnis vyras.“

A. Resendizo kampe dirbo treneris Manny Roblesas, kuris 2019-aisiais atvedė Andy Ruizą į stulbinamą pergalę prieš Anthony Joshuą.

A. Resendizas atliko 186 tikslius smūgius, kai tuo metu amerikietis – tik 108.

Meksiką atstovaujantis A. Resendizas per paskutinius šešis raundus akivaizdžiai įrodė savo pranašumą. Pirmoji kovos pusė buvo labai lygi – C. Plantas diktavo tempą kairės rankos smūgiais ir trumpais smūgiais iš arti, tačiau vėliau A. Resendizas pradėjo vis labiau spausti, jo smūgiai į korpusą sužeidė C. Plantą, o vienas iš jų prakirto dešinę akį.

Dabar dėmesys gali krypti į kovą tarp A. Resendizo ir J. Charlo, kuris nebuvo kovojęs nuo 2023 metų lapkričio. Nuo 2021 metų pradžios Charlo vos du kartus žengė į ringą, tačiau šeštadienį savo debiute supervidutiniame svoryje jis atrodė išties puikiai. Jis siuntė Th. LaManną į nokdauną trečiame ir ketvirtame raunduose, o vos prasidėjus šeštajam raundui, ringo gydytojas patarė teisėjui nutraukti kovą – tai įvyko vos po vienos raundo sekundės.