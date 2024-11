Ar turi ginklų be „Alfa patino“ žaisianti Šiaurės Makedonija? Problemos gynėjų grandyje ir kovingi aukštaūgiai

Rinktinių akistata Skopjėje vyks lapkričio 21-ąją, Klaipėdoje – lapkričio 24-ąją. Abejas rungtynes transliuos TV6 televizija ir portalas tv3.lt.

Su Graikija, Serbija, Bulgarija, Albanija ir Kosovu sienomis besiribojanti Šiaurės Makedonija – valstybė, esanti buvusios Jugoslavijos teritorijoje. Savo nepriklausomybę makedonai paskelbė 1991 metais po referendumo, pritariančio išstojimui iš Jugoslavijos. 2019 metais Makedonija buvo pervadinta į Šiaurės Makedoniją. Pervadinimo reikalavo NATO narė Graikija, nes žodžio „Makedonija“ vartojimas jiems atrodė kaip pretenzija į jos pačios provinciją tuo pačiu pavadinimu.

Vos 1,8 mln. gyventojų turinti Šiaurės Makedonija pirmą kartą į Europos čempionatą pateko 2009 metais, o skambiausią savo ligšiolinę pergalę tarptautinėje krepšinio padangėje pasiekė ne prieš ką kitą, o būtent Lietuvą.

Prieš trylika metų 2011 metų Europos čempionate, kuris vyko Lietuvoje, makedonai ketvirtfinalyje 67:65 parbloškė mūsų šalies rinktinę, kurioje žaidė tokie krepšininkai kaip Šarūnas Jasikevičius, Darius Songaila ar Rimantas Kaukėnas.

Vėliau pusfinalyje makedonai nusileido ispanams, o kovoje dėl bronzos neatsilaikė ir prieš rusus bei iškovojo 4 vietą. Šis pasirodymas iki šiol tebėra aukščiausiu vidurio Balkanų valstybės pasiekimu tarptautiniuose krepšinio turnyruose.

Per paskutinius penkerius metus Šiaurės Makedonija didelėmis pergalėmis tarptautiniame lygmenyje pasigirti negali. Žvelgiant nuo 2019 metų sausio šios šalies krepšininkai įspūdingiausią pergalę pasiekė atrankoje į 2022 Europos čempionatą, kuomet namuose vedami 22 taškus pelniusio Nenado Dimitrijevičaius 87:78 įveikė Italiją (2021-02-18).

Taip pat sykį draugiškose rungtynėse įveikė pajėgią Juodkalniją 65:58 (2021-08-04). Kitos per šį laikotarpį pasiektos pergalės įspūdžio nedaro – kelis sykius buvo įveikta Norvegija ir Slovakija, taip pat Šveicarija, Danija ir Estija.

Įskaičiuojant ir pergalę prieš lenkus šioje Europos čempionato atrankoje, galima teigti, jog per penkis metus buvo iškovotos vos trys pergalės prieš bent kiek FIBA reitinge už juos pačius aukščiau esančius varžovus, o per šį laikotarpį taip pat neišvengta ir juodų atkarpų. Vienu metu Šiaurės Makedonija fiksavo net aštuonių iš eilės pralaimėjimų seriją, o į duobę kritusi buvo ir prieš pat 2025-ųjų Europos čempionato atranką, kuomet pralaimėjo net penkis kartus paeiliui.

Visgi pastarieji metai kalnuotosios šalies krepšinio aistruoliams teikia nemažai vilčių – prie kylančios Eurolygos žvaigždės N. Dimitrijevičiaus pridėjus natūralizuotą amerikietį TJ Shortsą gaunasi ypač puolime efektingas tandemas.

Visgi negailestinga FIBA langų sistema kol kas griauna šios šalies planus juos abu išvysti aikštelėje kartu, o patekimo į Europos čempionatą galimybė kol kas bent jau dabar atrodo itin miglota. Šansai pagerėtų, jei šią savaitę kvietimą į Europos čempionatą kaip šeimininkė jau turinti Lenkija bent sykį įveiktų Estiją, o dar geriau ir du.

Kaip ir Lietuva vieną pergalę Europos čempionato atrankoje turintys šiaurės makedonai ją pasiekė prieš tuos pačius varžovus – lenkus.

Nors didžiąją taškų dalį tame susitikime pelnė Milano „Olimpia“ klubui šiuo metu atstovaujantis 26-erių įžaidėjas Nenadas Dimitrijevičius (32 tšk.), kurio tikrai nebus pirmajame susitikime, tačiau nereikia nuvertinti ir jo komandos draugų indėlio. Kiti rinktinės krepšininkai pataikė 8 tritaškius ir tose rungtynėse iš toli išvykoje žaidę šiaurės makedonai pataikė solidžiu 39,3 proc. taiklumu.

Pergalingose rungtynėse jie taip pat atkovojo 40 kamuolių, kai tuo tarpu varžovams leido atkovoti tik 22.

Pralaimėtose rungtynėse prieš Estiją būsimų Lietuvos varžovų taiklumas iš toli smuktelėjo iki 30 proc. (6/20 trit.), tačiau dvitaškių taiklumas siekė aukštus 52,8 proc. (19/36 dvit.).

Tikėtina, kad pirmose rungtynėse neturint pagrindinio kūrėjo N. Dimitrijevičiaus ir E. Happo, taškus pagrinde renkančio iš artimų distancijų, aikštės šeimininkai dar daugiau tarpusavyje dalinsis kamuoliu ir bandys lietuvius nustebinti metimais iš tolimų distancijų, geru kamuolio judėjimu surandant jų metikus.

Daugiau iniciatyvos gaus visi rinktinės krepšininkai, kas dar labiau pakels jų entuziazmą, o palaikomi emocingų vietos sirgalių gali būti labai pavojingais varžovais po trenerių kaitos dar neapsišlifavusiai Lietuvos rinktinei.

2011 metais Lietuvos rinktinės budeliu tapo patyręs 31-erių veteranas Vlado Ilievskis, Kęstučio Kemzūros rinktinę paskandinęs tritaškiu, iki rungtynių galo likus 11-ai sekundžių.

Eurolygos kovų užgrūdintas V. Ilievskis buvo tikras tuometinės makedonų komandos aikštės generolas, istoriniame šaliai čempionate rinkdavęs po 10 taškų ir atlikdavęs po 3,3 rezultatyvaus perdavimo. Deja, tokio gudraus ir kartu gerai besiginančio gynėjo dabartinė Šiaurės Makedonijos rinktinė neturi, o daug ką pasako ir faktas, kad visi prieš Lietuvą žaisiantys krepšininkai išskyrus N. Dimitrijevičių šiuo metu rungtyniauja vietinėje Šiaurės Makedonijos lygoje, o dar du – Kosovo pirmenybėse ir Turkijoje.

