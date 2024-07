Apmaudžiau nebūna: Ukrainos tenisininkė peršalo laukdama savo mačo ir pasitraukė iš žaidynių

Tenisininkės tikėjosi startuoti dar šeštadienį, bet dėl lietaus dvikova buvo perkelta į sekmadienį. Deja, per tą laiką A.Kalinina peršalo ir nusprendė apskritai nežaisti olimpiadoje.

„Vakar daug laiko praleidome laukdamos savo mačo pradžios, bet nuolat lijo, o prabudusi šį rytą pajutau, kad man skauda gerklę. Aišku, esu labai nusivylusi, kad viskas taip susiklostė, nes svajojau atstovauti Ukrainai olimpiadoje, man būtu buvusi didelė garbė tai padaryti, ypač tokiais sunkiais laikais. Visgi, šiandien nusprendėme nerizikuoti, kad situacija nesikomplikuotų. Dėkoju visiems už palaikymą, o Ukrainos atletams linkiu pergalių“, – teigė A.Kalinina.

Anhelina Kalinina told NOC of Ukraine that she caught cold 👇 https://t.co/6bxkosElB5 pic.twitter.com/Md57vHXddR