Apie Toni Krooso kajreros pabaigą juokavęs Joselu: „Penktadienį bus padėtas taškas“

„Toni yra mano bičiulis, bet aš manau, kad penktadienį jo karjera baigsis. To mes visi ir sieksime. Žinome, kaip gerai žaidžia Toni, bet negalime koncentruotis vien tik į jį. Vokiečiai turi daug pavojingų žaidėjų, ypač kalbant apie jų atakuojantį potencialą. Visos vokiečių atakos eina per Tonį, todėl stengsimės jį pristabdyti, kad vokiečiai nesijaustų taip laisvai“, – jau buvusį komandos draugą Madrido „Real“ komandoje gyrė Joselu.

Pergalės atveju Ispanija pusfinalyje susikautų su Prancūzijos ir Portugalijos poros laimėtoju.

„Toni buvo geras mano bičiulis žaidžiant Madride. Dažnai su juo bendraudavome, gavau iš jo nemažai patarimų. Toni yra esminė figūra Vokietijos rinktinėje, nepakeičiamas jis buvo ir Madride, tačiau mes tikimės, kad penktadienį bus padėtas taškas. Norime užbaigti Toni karjerą“, – užtikrintai pasisakė Joselu.

Tuo tarpu T. Kroosas išreiškė viltį, kad vokiečiai žengs tolyn.

„Nemanau, kad rytojaus rungtynės bus paskutinės mano karjeroje, todėl su jumis visais (žurnalistais – aut. past.) tikriausiai dar pasimatysime.

Prieš čempionato pradžią buvo abejonių dėl mūsų komandos galimybių. Dabar, kai jau įvykdėme minimalų tikslą, niekas šio čempionato nelaikys katastrofa. Aišku, mes patys rinktinės viduje galvojame tik apie čempionų titulą, tad tikrai nesiruošiame sustoti net ir įvykdę minimalų iškeltą tikslą.

Galiu pažadėti, kad padarysiu viską, jog Joselu trokšimas neišsipildytų“, – sakė T. Kroosas.

