Apie šeimos palaikymą rungtynėse kalbėjusį Domantą Sabonį prajuokino netikėtas klausimas

Nors D. Sabonis per 40 minučių sužaistų įmetė 28 taškus, atkovojo 23 kamuolius, atliko 7 rezultatyvius perdavimus, perėmė 1 kamuolį, tačiau lietuvio atstovaujama Sakramento „Kings“ komanda patyrė pralaimėjimą.

Žurnalistams po rungtynių D. Sabonis sakė, kad šis pralaimėjimas visai komandai yra liūdinantis, tačiau reikia greitai atsitiesti.

„Pirmoji rungtynių pusė tikrai nebuvo gera. Nors antroje pusėje kovojome ir gerai žaidėme, tačiau tiesiog negalima taip pradėti rungtynių. Kai komanda („Hornets“ – aut. past.) taip įsivažiuoja, ją vėliau sunku sustabdyti.

Šis pralaimėjimas tikrai skaudus. Šį kartą nusileidome, pralaimėjome kovą, bet esame rimtai nusiteikę kitoms rungtynėms. Visi turime tai praeiti, atsigauti ir vėl atsitiesti“, – sakė D. Sabonis.

Lietuvis „Kings“ gretose stengiasi sužibėti kiekvienose rungtynėse. Paklaustas apie tai, kaip pavyksta išlaikyti balansą tarp gero pasirodymo ir poilsio, krepšininkas atsakė, kad tokiu atveju negalima pamiršti pasirūpinti savimi.

„Būtina rūpintis savo kūnu. Todėl ir laukėte manęs dabar, nes man buvo atliekamos procedūros. Reikia prižiūrėti save, kad būčiau pasiruošęs rungtynėms“, – kalbėjo jis.

Po tokio atsakymo žurnalistas uždavė kitą, lietuvį sutrikdžiusį klausimą, ar minėtos procedūros atliekamos ir jo veidui. Nors klausiama buvo dėl to, kad Domantui beveik kiekvienose rungtynėse tenka patirti kontaktą į veidą, tačiau krepšininką toks klausimas prajuokino.

„Po rungtynių tiesiog neriu į ledo vonią“, – juokėsi D. Sabonis.

Domantas Sabonis on the Kings’ loss, getting hit in the face and playing in front of his parents: pic.twitter.com/05q3ekgMCa