Apie rusų sugrįžimą svajojantis IIHF prezidentas: „Turime jiems atidaryti duris kaip įmanoma anksčiau“

„Turime jiems atidaryti duris kaip įmanoma anksčiau. Bus įdomu pamatyti, kas nutiks per artimiausius 2 mėnesius.

Norime, kad jie grįžtų į tarptautines varžybas, nes tai reikštų, kad karas baigiasi. Visose varžybose mes pasigendame rusų, bet suprantame, kad pernelyg skubėti negalime ir sprendimą turime priimti laiku“, – sakė L.Tardifas.

IIHF president Luc Tardif said having Russia and Belarus, which was also banned due to its support for the war in Ukraine, would be good news for hockey and the world.



