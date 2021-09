Apie gerą ketvirtąjį mačo kėlinį prabilęs Martinas Schilleris: „Nežinau, kodėl nežaidžiame taip nuo pradžių“

Po rungtynių „Žalgirio“ strategas Martinas Schilleris buvo pozityvesnis nei po pirmųjų dviejų susitikimų ir įžvelgė progresą gynyboje, nors ir toliau regi nemažai taisytinų dalykų

„Sveikinimai vaikinams su pergale. Manau, kad gynyboje pasirodėme geriau. Kai atsilikome dešimčia taškų ir toliau gynėmės, nors turėjome sunkumų puolime. Pakėlėme savo aktyvumą ketvirtajame kėlinyje, kontroliavome kovą po krepšiais, po pirmojo kėlinio nebeleidome rinktis jiems kamuolių puolime, o prieš tokią komandą tai yra svarbu. Džiaugiamės sunkiu darbu ir pergale“, – teigė strategas.

Kodėl jūsų komanda negali ketvirtame kėlinyje parodyti intensyvumo įjungti nuo pirmųjų minučių?

Negaliu atsakyti į šį klausimą. Faktas, kad toks susitelkimas ir intensyvumas yra tikslas visų rungtynių metu. Turime išsiaiškinti, kodėl taip yra. Manau, kad gynyboje susikaupimas buvo didžiąją rungtynių dalį, o daugelis problemų buvo puolime. Negaliu atsakyti į šį klausimą, bet atsakymo tikrai ieškosime.

(37 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Lietkabelio“ ir „Žalgirio“ mačo epizodai.

Tai buvo paskutinysis testas prieš Eurolygą, kas labiausiai neramina ir ką tikitės pagerinti?

Po šių rungtynių daugiausiai nerimo yra dėl puolimo. Po dviejų pirmųjų mačų daugiau dėmesio reikėjo skirti gynybai. Žiūrime į viską rungtynės po rungtynių, žingsnis po žingsnio. Žmonės išskiria Eurolygą, bet šiandien žaidėme prieš „Lietkabelį“ ir labai juos gerbiame. Dabar žvelgsime į ASVEL.

Lukas Lekavičius rungtynių pabaigoje įsibėgėjo, kaip vertinate jo žaidimą?

Taip, jis sužaidė puikiai, jo staigumas tikrai padeda įsiveržti į baudos aikštelę ir kurti puolimą. Be to, jis žaidė tik 20 minučių ir rungtynių pabaigoje turėjo daug jėgų, tai leido jam mus užvesti viso ketvirto kėlinio metu. Jo rolė šioje komandoje, be klausimų, bus didelė. Kol kas jis savo rolę išpildo, tačiau, dar kartą, sezonas yra ankstyvoje stadijoje.

Emmanuelis Mudiay prasėdėjo visą ketvirtą kėlinį, kaip galima tai įvertinti ir kuo jį pranoko Lukas Lekavičius?

Buvo keletas dalykų... Emmanuelis nebuvo toks dominuojantis kaip pastarajame mače. Antrąją mačo pusę jis pradėjo ne taip agresyviai, ne taip aštriai, šiuos faktorius numušė ir antroji puolime gauta pražanga. Mums reikia iš jo aštrumo. Tai tiesiog yra sprendimai rungtynių eigoje, kitą kartą jis gali žaisti mačo pabaigoje.

Mačo pabaigoje paprašėte pražangos prieš Janį Strelnieką peržiūros, nors susidarė įspūdis, kad iš pradžių apie šią taisyklę nežinojote ir jos ėmėtės tik po pokalbio su teisėju. Ar taip ir nutiko? Ar manote, kad teisėjas rekomendavo prašyti man peržiūros?

REKLAMA

Tikrai ne. Jis tiesiog man pasakė, kad turiu pakelti žymeklį dėl televizijos žiūrovų. Tikėjausi, kad po peržiūros bus skirta nesportinė pražanga, nors ir supratau, kad šansai ją gauti nebuvo dideli, bet turėjau galimybę. Teisėjas patarė man pakelti žymeklį, nežinojau tik šios smulkmenos, maniau, kad užtenka parodyti sutartinį ženklą pirštu.

Kauniečiai sekančias rungtynes žais penktadienį, kai startuos Eurolyga. Pirmasis žalgiriečių varžovas bus Vilerbano ASVEL.