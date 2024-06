Apie didžiausią išbandymą Ukrainos futbolo ateičiai prabilęs Andrijus Ševčenka: „Privalome palaikyti ryšį“

„Noriu padėti savo valstybei, todėl siekiau šio posto. Stengiuosi padėti Ukrainai visais įmanomais būdais. Turime daug draugų ir partnerių, privalome su jais išlaikyti tarpusavio ryšius.

Kai ėmiausi šio darbo, svarbiausia užduotis buvo patekti į EURO 2024 ir pasirūpinti, kad rinktinei nieko netrūktų. Tuo pačiu reikėjo rūpintis, kad Ukrainos čempionatas vyktų sklandžiais, kad federacijos finansavimas didėtų ir t.t.

Dėl rusų invazijos daug talentingų Ukrainos futbolininkų paliko valstybę. Privalome su jais palaikyti ryšį. Tai yra vienas didžiausių išbandymų, kalbant apie Ukrainos futbolo ateitį. Mes norime, kad tie talentingi žaidėjai ateityje atstovautų būtent Ukrainos rinktinei“, – sakė A.Ševčenka.

Futbolo legenda dar kartą priminė, kad karas prasidėjo ne 2022 m., o dar 2014 m.

„Viskas prasidėjo dar 2014 m. Nuo tada buvo aišku, kad viskas paprastai neišsispręs. Iš pradžių pasaulis vangiai reagavo į tai, kas vyksta Ukrainoje, o akis atmerkė tik prieš porą metų. Nuo tada partneriai mus aktyviai palaiko.

Dabar situacija labai sunki, kasdien girdime apie oro pavojų įspėjančias sirenas. Fronte situacija irgi sudėtinga, žmonės pavargę nuo visko. Visgi, ukrainiečiai yra labai tvirti ir kausis toliau. Ukrainos futbolo rinktinė Vokietijoje pasiųs žinutę apie tai, kad mes ir toliau kovojame visuose frontuose. Futbolas gali būti labai svarbus įrankis šiame pasaulyje ir mes turime tinkamai juo pasinaudoti“, - sakė A.Ševčenka.

