Antrosios pergalės sieksiantis Kazys Maksvytis – apie priverstinius sudėties pakeitimus ir pasirengimą

Lenkus (0/1) paguldę K. Maksvyčio auklėtiniai išvyko į netolimą kelionę, kurios metu bandys užimti Estijos rinktinės (1/0) tvirtovę.

Estai taip pat startavo pergale, nugalėdami Šiaurės Makedoniją (0/1), tad šio mačo nugalėtojas iškart taps vienvaldžiu grupės lyderiu.

Prieš rungtynes K. Maksvytis apžvelgė priverstinius pokyčius sudėtyje, ryškiausius veidus Estijos rinktinėje bei nesureikšminamą pralaimėjimą pastarajame susidūrime.

„Atvažiavome kažkiek anksčiau, tad manau, kad turėsime laiko priprasti ir pasiruošti. Kažkiek sujaukė planus mūsų pasikeitimai komandoje, kuriuos reikėjo išspręsti. Juos išsprendėme ir važiuojame toliau“, – teigė strategas.

Kokios yra išvykusių Martino Gebeno ir Margirio Normanto problemos?

Martinas tiesiog susirgo ir nespės per kelias dienas pasveikti, o dar kelionė, tad jo tiesiog nesivežėme čia. Margiris pajuto kojos skausmus, jau anksčiau turėjo, per Karaliaus Mindaugo taurę, tad jis taip pat nežais. Jei su aukštaūgiais bandysime tai išspręsti didesniu tiek Mareko Blaževičiaus, tiek Ąžuolo Tubelio vaidmeniu, jie turės pakeisti Martiną Gebeną, tai gynėjų linijoje trūksta su kamuoliu galinčių žaisti žmonių, tad išsikvietėme Matą Jogėlą, kuris atvažiavo tiesiai į treniruotę iš Ispanijos ir sutiko prie mūsų prisijungti, šaunuolis. Taip išsprendėme problemą.

Nenustebino, kad estai sunkokai susitvarkė su Šiaurės Makedonijos rinktine?

Nesakyčiau, kad nustebino, ypatingai tai, kaip jie žaidė. Reikėtų išskirti tris pagrindinius jų žaidėjus, apie kuriuos sukosi žaidimas – Maikas Kotsaras, mums gerai pažįstamas Kristianas Kullamae, Siimas-Sanderis Vene turėjo geras rungtynes. Turi žaidėjų, turi jaunimo, ypatingai antroje pusėje kontroliavo rungtynes ir pasiekė gerą pergalę prieš makedonus.

Kaip reikės stabdyti M.Kotsarą iškritus M.Gebenui?

Be abejo, tai kažkiek keičia pirminį mūsų planą, turėjo būti ne tik Gebenas, bet ir Laurynas Birutis bei Martynas Echodas. Kitokie kūnai, kitokia patirtis. Be abejo, dabar to plano neatskleisiu, bet esame numatę keletą variantų, kaip tai darysime.

Rokas Giedraitis yra žaidęs kartu su M.Kotsaru ir Sanderiu Raieste. Klausėte jo patarimų?

Visada klausiame ir Roko, ir Gabo apie Kullamae, klausiame visų nuomonės.

Kiek pasirengimą palengvino geras S.Vene ir K.Kullamae pažinimas?

Kažkiek tai palengvina, nes reikėjo per kelias dienas juos žaidėjams pristatyti. Žaidėjai juos žino, ir jie žino Lietuvos krepšinį. Kažkiek tai mums palengvina, bet ir jiems lengviau.

2020-aisiais rinktinė pralaimėjo Estijai. Rinktinės viduje jaučiamas noras atsirevanšuoti?

Kiti metai, kiti žaidėjai. Yra iš tos rinktinės žaidėjų, kurie atsimena, bet didelio akcento ant to nedėjome.