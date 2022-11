Antroji nesėkmė atrankoje: prancūzai su supertalentu priešaky sutriuškino Lietuvos rinktinę

Mačą lietuviai pradėjo keliais taikliais metimais, bet čia pat prancūzai surengė spurtą 11:0.

Nuo tada jie visada išliko priekyje. Nors lietuviai bandė sumažinti atsilikimą ir antrojo kėlinio pradžioje po kelių tolimų metimų priartėjo iki 20:22.

Victor Wembanyama's first official bucket is a poster put-back over two people.



Scary hours begin now. 👽#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/Kb0Vd5IazZ