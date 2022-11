Antroje mačo pusėje įsibėgėjusios lietuvės Europos čempionato atrankoje įsirašė svarbią pergalę

Lietuvės neturės daug laiko poilsiui, kadangi jau sekmadienį laukia kitas atrankos mačas išvykoje su Suomija. Tas rungtynes taip pat tiesiogiai transliuos TV6 kanalas ir portalas Tv3.lt

Na, o šio vakaro rungtynės abi komandos pradėjo gana vangiai ir nerezultatyviai.

Galiausiai lietuvės daugiausiai Lauros Juškaitės ir Gintarės Petronytės pastangomis sugebėjo išsiveržti į priekį ir susikrauti šiokį tokį pranašumą (23:17).

Bet tada lietuvės puolime vėl tarsi užstrigo. Daugiau nei keturias antrojo kėlinio minutes jos nepelnė taškų, tiesa, lygiai toje pačioje situacijoje buvo ir ukrainietės.

Vis dėlto jos prieš pertrauką labai sėkmingai naudojosi Lietuvos krepšininkių klaidomis ir baudė mūsiškės ypač greitose kontratakose.

Aidint sirenai ukrainietės dar pataikė iš tolį ir į ilgają pertrauką rinktinės išėjo Lietuvai atsiliekant 37:42.

Tačiau po pertraukos aikštėje jau dominavo lietuvės. Lyderių trio vedamos lietuvaitės surengė tikrą šou puolime bei pačios surakino ukrainietes gynyboje.

Lietuvės kėlinį laimėjo net 29:10 ir prieš lemiamą ketvirtį susikrovė 14 taškų pranašumą (66:52).

Solidų pranašumą susikrovusios lietuvės kevirtajame kėlinyje daug vargo neturėjo. Jos sėkmingai išlaikė solidų pranašumą, o ukrainietės nedaug ką galėjo prieš pastatyti.

Juste Jocyte (17) throwing lobs to Laura Juskaite (25).



The future of Lithuanian women's hoops is in good hands.#EuroBasketWomen x @ltu_basketball 🇱🇹 pic.twitter.com/15VCRV4ZuZ