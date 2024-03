Anthony Joshua įspūdingai nokautavo buvusį UFC sunkiasvorių čempioną

Šiai kovai buvo numatyta dešimt randų, tačiau to neprireikė. Jau pirmajame raunde A. Joshua dešinės rankos smūgiu pasiuntė F. Ngannou ant žemės.

Savo varžovą ant žemės britų bokso žvaigždė paguldė ir antrajame raunde ir nors kamerūnietis atsistojo per teisėjo nurodytą laiką, netrukus sudavė trečią kirtį, kuris buvo lemtingas. Po jo F. Ngannou taip susmuko, jog jam prireikė deguonies kaukės.

F. Ngannou daugiausiai bėdų kėlė dešinioji A. Joshua ranka, kadangi abu du nokdaunai ir nokautas buvo pasiekti būtent iš tos pusės.

