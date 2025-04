Anthony Edwardsui – 50 tūkst. dolerių bauda

Pranešama, kad šį kartą Minesotos „Timberwolves“ puolėjas buvo nubaustas 50 tūkst. JAV dolerių nuobauda.

Ji buvo skirta dėl amerikiečio necenzūrinio žodyno rungtynių prieš Los Andželo „Lakers“ ekipą metu. Šis įsivėlė į žodinį konfliktą su namų aikštės komandos aistruoliu.

23 metų 193 cm ūgio krepšininkas seriją pradėjo pirmajame mače per 35 žaidimo minutes pelnydamas 22 taškus, atkovodamas 8 kamuolius ir atlikdamas 9 rezultatyvius perdavimus.

The NBA has handed Anthony Edwards a $50K fine for his “My d*** is bigger than yours” remark to a Lakers fan 😅



