Antetokounmpo vedama „Bucks“ pranoko „Suns“ krepšininkus

Pasiekę šią laimėjimą Milvokio krepšininkai tapo pirmąja komanda šiame sezone, kuri surinko 50 pergalių ir užsitikrino vietą atkrintamosiose. Tokį pergalių skaičių „Bucks“ pasiekė jau šeštą kartą NBA istorijoje.

Nepavejamas lyderis laimėtojų gretose buvo Giannis Antetokounmpo. Per 35 minutes praleistas aikštelėje graikas sumetė 36 taškus ir atkvojo 11 kamuolių.

Dvigubu dubliu prie komandos pergalės prisidėjo ir Brookas Lopezas – 21 taškas, 10 atkvotų kamuolių.

Komandos rungtynes pradėjo apylygiai. Po dviejų kėlinių švieslentėje švietė 48:57 svečių naudai, tačiau trečiajame kėlinyje „Suns“ krepšininkai deficitą sugebėjo nutirpdyti iki vieno taško ir pasivijo „Bucks“ 84:85.

Prasidėjus paskutiniam rungtynių ketvirčiui iniciatyvos ėmėsi G. Antetokounmpo padedamas komandos draugų ir „Bucks“ likus dviem minutėms iki mačo pabaigos jau buvo susigrąžinę 10 taškų pranašumą (111:101).

