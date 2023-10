Antetokounmpo šį rudenį sutarties su „Bucks“ nepratęs – paaiškino, kodėl

Kitais metais graikas su „Bucks“ galės sudaryti ketverių metų 233 mln. JAV dolerių kontraktą.

„Nebuvo protinga dabar pratęsti sutartį. Pinigai nėra svarbu, bet daug pinigų – svarbu. Dėl to pasirašysiu kitąmet“, – bendraudamas su žurnalistais juokėsi G. Antetokounmpo.

„Noriu būti „Bucks“ komandos krepšininku visą gyvenimą, kol mes laimime. Iš mano pusės yra atsidavimas šiai komandai“, – sakė puolėjas.

"It did not make sense to sign a contract right now because money is not important, a lot of f*cking money is important. So I'm gonna sign it next year." 😂



