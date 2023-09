Antetokounmpo atkirtis NBA žvaigždėms: „Galbūt čia veikia arogancija“

Nors daugelis stipriausios pasaulio lygos krepšininkų užsipuolė atletą ir aršiai atšovė jam savo nuomones bei pašaipius komentarus, tačiau 2021 m. NBA čempionas Giannis Antetokounmpo naujausiame tinklalaidės „48 minutes“ epizode stojo į 26-erių bėgiko pusę.

„Aš taip stipriai norėjau jį palaikyti. Jis sulaukė tiek daug priešiškų reakcijų, už tai, kad pasakė tai, kas yra akivaizdu. Tačiau kai kurie žmonės to nesupranta. Galbūt čia veikia arogancija“, – portalas „Eurohoops“ citavo Graikijos krepšinio žvaigždę.

Giannis Antetokounmpo defends Noah Lyles



“I wanted to back him up so badly. He received so much backlash for saying the obvious, but some people don’t understand it. Maybe there’s just an arrogance in it.”



(Via “48 Minutes” podcast) pic.twitter.com/4MqnI8kUVs