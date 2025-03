„Anksčiau mane vadino robotu, o dabar – isterike“: Iga Swiatek pirmą kartą prabilo po incidento su kamuoliukus padavinėjusiu vaikinu

Lenkė pusfinalyje buvo nušvilpta, kai piktai smūgiavo kamuoliuką, kurį jai ką tik buvo padavęs vienas iš savanorių. Pastarasis net krūptelėjo. I.Swiatek skundėsi, kad kamuoliukus padavinėjantys vaikai juda po kortą ir jai trukdo susikaupti prieš Mirros Andrejevos padavimus.

Swiatek literally hitting a ball back at a ball kid



Poor sportsmanship and dangerous play



I've never seen such ugly behaviour beforepic.twitter.com/VckTPwbjES