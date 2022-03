Anglijos „Premier“ lygos mače protestuotojas prisirakino prie virpsto

Visas šurmulys kilo dėl to, kad antrojo kėlinio pradžioje į aikštę išbėgo ir prie virpsto prisirakino protestuotojas.

Kaip vėliau paaiškėjo, jaunuolis protestavo prieš naftos telkinių plėtrą Šiaurės jūroje ir klimato kaitą.

Atsakomybę už incidentą prisiėmė grupė „Just Stop Oil“.

Minėtas rungtynes „Everton“ laimėjo 1:0 įmušdami jau per teisėjo pridėtą laiką. Nors nuo 83 minutės jie žaidė mažumoje, kadangi raudoną kortelę prieš save išvydo Allanas.

Rungtynių arbitras šiame susitikime pridėjo net 14 minučių prie pagrindinio laiko.

A protestor has attached themselves to the goalpost by their neck 🤯 pic.twitter.com/66exQbPaM2