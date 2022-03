Andrejų Drukarovą nuo Europos taurės taškų skyrė 0.13 sek.

Didžiojo slalomo rungtyje lietuvis pirmąjį nusileidimą baigė per 55.31 sek. ir rikiavosi 31-as. Pagal antrojo nusileidimo greitį A.Drukarovas buvo 27-as (55.05). Deja, to neužteko, kad lietuvis bendroje įskaitoje pakiltų iš 31-os vietos (1:50.36). Tai ypač apmaudu dėl to, kad tik 30 geriausių sportininkų pelnė Europos taurės įskaitinius taškus. Nuo 29-30 vietas pasidalinusių varžovų ir 2 įskaitinių taškų A.Drukarovą skyrė vos 0.13 sek.

Nugalėtoju tapo belgas Samas Maesas (1:47.90). Antrą vietą užėmė šveicaras Fadri Janutinas (1:48.03), trečią – Joanas Verdu (1:48.14) iš Andoros.

Didžiajame slalome startavo 71 sportininkas.

Bendroje Europos taurės įskaitoje lyderiauja italas Giovanni Franzoni (709 taškai), lenkiantis šveicarus – Fadrį Janutiną (652) ir Ralphą Weberį (555).