Angliją įveikusios ispanės – pasaulio čempionės

Ispanės didžiajame finale 1:0 nugalėjo taip pat nei karto iki šiol čempionato nelaimėjusią Angliją.

Anglėms tai buvo pirmieji sidabro medaliai istorijoje.

Vienintelį rungtynių įvartį 29-ą minutę pelnė 23-ejų metų Olga Carmona. Ji tapo jauniausia žaidėja, pelniusia įvartį pasaulio moterų futbolo čempionato finale nuo 2011 m.

Spain win the women's World Cup for the first time in their history. 🏆



Olga Carmona's goal⚽ was the thing that separated the two sides.#FIFAWWC #FIFAWomensWorldCup2023 pic.twitter.com/9vhJqvASbV