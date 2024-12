Andrejus Drukarovas pasaulio kalnų slidinėjimo taurėje liko už keturiasdešimtuko ribos

Sekmadienį didžiajame slalome lietuvis pirmąjį nusileidimą baigė 44-as (1:19.56 min.) ir nepateko tarp 30 geriausių sportininkų, kurie galėjo atlikti antrąją nusileidimą. Lietuvis per pirmus 3 sektorius prarado nemažai laiko.

Ketvirtajame sektoriuje A.Drukarovo laikas buvo net 20-as, bet panaikinti ankstesnio deficito iki 30-uko jam nepavyko. Iki tikslo lietuviui trūko 0.9 sek.

Nugalėjo šveicaras Marco Odermattas, du kartus trasą įveikęs per 2 min. 31.45 sek. Jis užtikrintai aplenkė prancūzą Leo Anguenot (2:32.30) bei norvegą Alexanderį Steeną Olseną (2:32.33). Po pirmo nusileidimo lyderiavęs kroatas Filipas Zubčičius krito į ketvirtą poziciją (2:32.38).

Bendroje pasaulio taurės įskaitoje pirmauja M.Odermattas (540 taškų), lenkiantis norvegus – Henriką Kristofferseną (419) ir Atle Lie McGrathą (322). A.Drukarovas taškų dar neturi.

Pirmadienį sportininkai lenktyniaus slalomo trasoje, bet lietuvis ten neplanuoja dalyvauti.

Tuo tarpu Šveicarijoje vykusiame pasaulio taurės etape dėl prasto matomumo ir gūsingo vėjo teko atšaukti moterų slalomo supermilžino rungtį. Ten startuoti planavo amerikietė Lindsey Vonn, kuriai tai būtų buvusios antrosios lenktynės pasaulio taurėje per beveik 6 metus. Kito L.Vonn starto teks laukti bent iki sausio mėnesio.

Lindsey Vonn's highly anticipated second World Cup race following her return from retirement has been canceled due to unfavorable weather conditions in St. Moritz. Fans and athletes alike will have to wait for her next opportunity to showcase her talent … https://t.co/2dnfWtbAfE