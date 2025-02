Andrea Trinchieri prieš KMT finalą: „Neptūnas“ – geriausia taurės komanda

Prieš rungtynes surengtoje spaudos konferencijoje „Žalgirio“ vyriausiasis treneris Andrea Trinchieri ir komandos kapitonas Edgaras Ulanovas kalbėjo apie laukiantį finalą.

Sveikino „Neptūną“ su istoriniu pasiekimu

Šeštadienį uostamiesčio komanda pateikė pirmąją taurės sensaciją, įveikdama Vilniaus „Wolves-Twinsbet“ ekipą (87:83). Klaipėdiečius sveikino tiek „Žalgirio“ strategas, tiek kapitonas.

Andrea Trinchieri taip pat buvo paklaustas apie vakarykštę savo frazę, kuomet „Neptūną“ prilygino NBA čempionams Bostono „Celtics“ krepšininkams.

„Kas bus „Neptūno“ Jaysonas Tatumas ir Jaylenas Brownas?“, – žurnalistai paklausė „Žalgirio“ trenerio.

„Jūs iš to padarėte didelę istoriją. „Neptūnas“ sau iš kelio pašalino abi Vilniaus komandas ir tai man suteikia labai aiškų vaizdą, prieš ką mes žaisime. Jie to nusipelnė, jie kovojo kaip šunys. Manau, tai geriausia taurės komanda. Jie ne be priežasties yra čia ir turi mano pagarbą“, – apie „Neptūno“ žaidimą kalbėjo A. Trinchieri.

KMT spaudos konferencija prieš didįjį finalą (9 nuotr.) KMT spaudos konferencija prieš didįjį finalą (nuotr. LKL.lt) KMT spaudos konferencija prieš didįjį finalą (nuotr. LKL.lt) KMT spaudos konferencija prieš didįjį finalą (nuotr. LKL.lt) +5 KMT spaudos konferencija prieš didįjį finalą (nuotr. LKL.lt) KMT spaudos konferencija prieš didįjį finalą (nuotr. LKL.lt) KMT spaudos konferencija prieš didįjį finalą (nuotr. LKL.lt) KMT spaudos konferencija prieš didįjį finalą (nuotr. LKL.lt) KMT spaudos konferencija prieš didįjį finalą (nuotr. LKL.lt) KMT spaudos konferencija prieš didįjį finalą (nuotr. LKL.lt)

(9 nuotr.) FOTOGALERIJA. KMT spaudos konferencija prieš didįjį finalą

Jam antrino ir komandos kapitonas E. Ulanovas: „Noriu pasveikinti „Neptūną“ su pasirodymu pusfinalyje. Klaipėda buvo verta patekti į finalą.“

Jis taip pat pridėjo, kad „Neptūnas“ yra vertas žaisti europiniame turnyre.

„Klubas gali žaisti europiniame lygyje, bet reikia įrodyti tai rezultatais. Jie turi gerą palaikymą ir tai tikrai matosi“, – klubo ateitimi tikėjo vieną sezoną jame praleidęs E. Ulanovas.

Dėmesys ypatingai šventei

Tradiciška, kad KMT turnyro finalo ketvertas yra rengiamas šventinį Vasario 16-osios savaitgalį – Lietuvos nepriklausomybės dieną.

„Tikiu, kad ši šalis yra labai išdidi. Labai svarbu tą jausti – tai maža, bet išdidi šalis“, – apie lietuviams svarbią istorinę datą kalbėjo A. Trinchieri.

„Žalgirio“ kapitonas pridūrė, kad jam yra didelė garbė matyti savo vaikus augančius laisvoje Lietuvoje.

„Laisvė yra geras ir svarbus žodis. Aš turiu vaikų ir džiaugiuosi, kad jie auga Lietuvoje, joje mokosi. Vaikams bandau perteikti patriotiškumo jausmą. Su šypsena matau, kaip jie auga“, – sakė KMT pusfinalyje 9 taškus pelnęs E. Ulanovas.

Ilgesnis poilsis didelės įtakos neturės

KMT turnyro specifika yra ypatinga tuo, kad rungtynės vyksta dvi dienas iš eilės, su mažesne nei paros pertrauka tarp jų. „Neptūnas“ savo rungtynes baigė 3 val. anksčiau. Visgi E. Ulanovas teigė, kad tai nebus pagrindinis faktorius finale.

„Nemanau, kad šios trys valandos turės daug įtakos. Ne pirmą kartą žaidžiame tokiu formatu. Kas „liečia“ žaidimą, tai faktas, kad žaisti antrą dieną iš eilės yra sunku. Galų gale, kai prasidės rungtynės, emocijos paims viršų ir nuovargis pasimirš“, – teigė žalgiriečių kapitonas.

Konferencijos pabaigoje E. Ulanovas atskleidė, kaip praleis likusį laiką iki KMT finalo.

„Pasiruošimas rungtynėms tas pat – visi turi savo rutinas. Reikia pavalgyti pietus, pailsėti, prašviežinti galvas“, – akcentavo lengvasis kraštas.

Primename, kad KMT finalas tarp Kauno „Žalgirio“ ir Klaipėdos „Neptūno“ sekmadienį prasidės 18:10 val. Visas naujienas ir komentarus sekite naujienų portale tv3.lt.

Vilius Malyška, naujienų portalo tv3.lt praktikantas