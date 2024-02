Andrea Trinchieri džiaugėsi iškeltu trofėjumi, tačiau turėjo priekaištų krepšinio šventei: „Galime padaryti geriau“

Po rungtynių žalgiriečių vyr. treneris Andrea Trinchieri į spaudos konferenciją atėjo su aukso medaliu ir kalbėjo, kad prabėgęs savaitgalis komandai buvo sėkmingas.

„Tai buvo geras savaitgalis mums. Vienintelis dalykas, ko prašau komandos, kad jie turėtų omenyje, kad svarbiausias dalykas – trofėjaus iškėlimas.

Vakar buvo sunkios rungtynės, šiandien žaidėme geriau, kontroliavome visas rungtynes ir nusipelnėme laimėti. Turėjome dviženklę persvarą beveik 32 minutes. Esu labai laimingas dėl atmosferos, buvo beveik pilna arena, geras krepšinio šou.

Einame namo su titulu. Žinau, kad mano organizacija prie to pripratusi, bet visada gali pasirinkti, kuris trofėjus mieliausias – paskutinis ar kitas. Abiem atvejais – tai veikia“, – kalbėjo treneris.

Dovis iš arenos išnešė trofėjų. Ar ši pergalė buvo skirta jam, nes jis patyrė traumą?

Dovis yra istorija istorijoje. Kai atvykau, turėjau 45 min. treniruotę ir puoliau žaisti Eurolygoje. Žiūrėdamas „Žalgirio“ vaizdo įrašus, nemačiau, ką Dovis gali padaryti, todėl jo nenaudojau pirmame mače.

Kai pamačiau jį treniruotėse, supratau, kad jis vienas geriausių gynėjų su kamuoliu, kokius esu matęs. Jo prašau tik būti agresyvesniu ir jis tikrai gali būti geras žaidėjas, galbūt trūkstama detalės dalis mūsų komandoje.

Vakar labai liūdėjau dėl jo traumos. Atrodo, kad tai nėra labai rimta, rytoj žinosime daugiau. Jis yra puikus pavyzdys, kaip reikia gaudyti galimybes.

Prieš jums atvykstant Laurynas Birutis buvo epizodinis žaidėjas, o dabar jis yra MVP. Kaip jums atrodo jo tobulėjimas?

Aš tiesiog pamačiau gerą talentą, kuris galbūt ne visada žino, ką daryti. Jis gali žaisti ne per toli ir ne per arti krepšio. Jo „floateris“ buvo tai, ką pamačiau iškart ir todėl jo prašiau tai matyti.

Jis pasinaudojo proga daryti kažką naujo, o dabar jis MVP. Jis puikus vaikinas, visada dirba sunkiai. Jis to nusipelnė.

Ar galite palyginti KMT su taurėmis, kuriose dalyvavote anksčiau?

Geras klausimas, būsiu labai tiesmukas ir atviras. Organizatoriai padarė gerą darbą, bet pasakysiu vieną gerą itališką posakį, kad pasakyčiau, kaip galima tobulėti. Italijoje mes sakome, kad negali turėti išgėrusios žmonos su pilnu buteliu. Turi arba vieną, arba kitą.

Visas šitas šou yra puikus, bet tu negali to padaryti per dvi dienas. Rungtynės buvo per ilgos, ne laiku, taip pat ir ši konferencija… Eurolygoje būna penktadienis ir šeštadienis, o dabar…

Šioje šalyje krepšinis yra religija ir mes turime daryti viską, kad apsaugotume krepšinį. Manau, kad tvarkaraštis buvo perspaustas, komandos žaidė sunkiai, buvo fanų iš visų komandų ir mes galime padaryti dar geriau.

Pavyzdžiui, man nepatiko, kad žaidėme su naujais kamuoliais. Atsiųskite kamuolius anksčiau ir pažiūrėsime. Pirmus du mačus nė viena komanda nepataikė metimų, nes kamuoliai buvo tarsi iš cemento.

Maži dalykai padaro didelius dalykus.

Kaip manote, ar reikia taurėje žaisti dėl trečios vietos?

Ne. Atėjau į areną ir žiūrėdamas į trenerius pagalvojau: „Vau, neleiskite man to daryti niekada“. Galiu pasakyti, kad tos komandos gerbia krepšinį. Žaisti tokias rungtynes, kai prieš tai dieną nusivylei, yra sveikintina.

Manau, kad vietoj trečios vietos rungtynių galėtume turėti antros lygos taurę ar kažką panašaus. Tiesiog duodu idėjų.

Danielius Lavrinovičius dalyvavo snaiperių konkurse. Ar matėte jį ir ar galvojate, kad toks konkursas tinkamas prieš pat rungtynes?

Aš jau sakiau – tai neprotinga. Aš žiūrėjau tai per televizorių ir visi turėjome jo laukti, kol jis iškris, kad galėtume pasikalbėti prieš rungtynes. Aš jam pasakiau, kad jis šaunuolis, kad prametė paskutinį metimą ir galėjo ateiti pas komandą. Jis geras komandos narys.

Yra sakoma, kad jei žaidi kaip čempionas, turi ir švęsti kaip čempionas. Kaip švenčia Andrea Trinchieri?

Šiandien Lietuvos plaukikė laimėjo aukso medalį? Tai aš noriu pripilti baseiną gero vyno ir jį išgerti.

Po rungtynių žaidėjai jūsų nemėtė į orą. Ar tikėjotės to?

Kaip jau sakiau, čia yra laiminti organizacija. Galbūt sezono pabaigoje tai bus, jei laimėsime ir nusipelnysime. „Žalgiris“ žaidė ir laimėjo daug taurių, tai – ne pirmoji. Svarbiausia, kad žaidėme ir laimėjome. Visi kiti šventimai… Mes vis dar esame Eurolygos mikse, turime pailsėti ir pasiruošti paskutinėms Eurolygos rungtynėms.

Deividas Sirvydis šiandien pirmoje mačo pusėje pelnė 15 taškų. Ar galvojate, kad jis galėtų žaisti Eurolygoje?

Taip. Jis turi akis, jis žaidžia stipriai, gerai valdo kamuolį. Pirmoje pusėje jis mane nustebino, bet antroje pusėje geriau gynėmės. Jis jaunas, bet tikiu, kad yra labai geras talentas. Jis turi šviesią ateitį.