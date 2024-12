Andrea Trinchieri – apie Giedraičio traumą, sunkią savaitę „Žalgiriui“ ir sėkmingai atliktą darbą

„Atsižvelgiant į visas aplinkybes, tai buvo geros rungtynės. Esame patenkinti. Gaila tik dėl D. Giedraičio traumos, bet kiek ji rimta dar negaliu pasakyti. Kontroliavome žaidimą daugiau nei trisdešimt minučių, net ir nežaisdami itin gerai, darydami klaidas.

Atkovojome 43 kamuolius, padarėme tai, ką ir turėjome padaryti. Tai, kas svarbiausia, kad laimėtume šį mačą“, – po rungtynių spaudos konferencijoje teigė A. Trinchieri.

Efektyviausią sezono mačą, pelnęs 16 taškų, atkovojęs 4 kamuolius, atlikęs 5 perdavimus bei rinkęs 25 naudingumo balus sužaidė kol kas save sunkiai šiame sezone atrandantis Ignas Brazdeikis

Paklaustas apie sėkmingą šio žaidėjo pasirodymą, A. Trinchieri nedaugžodžiavo, bet pagyrė savo auklėtinį.

„I. Brazdeikis šiandien buvo alkanas ir gerai pasiruošęs rungtynėms. Žaidė tikrai gerai, buvo svarbus faktorius pergalei pasiekti“, – tvirtino A. Trinchieri.

Prakalbo ir apie L. Walkerį

„Žalgirio“ strategas taip pat išskyrė sunkesnį pirmąjį kėlinį bei per daug nesureikšmino to, kad šiose rungtynėse nesublizgėjo Eurolygoje atsiskleidęs Loonie Walkeris.

„Visos rungtynės yra svarbios. Tai derbis ir Vilniuje sužaidėme baisią pirmą pusę, bet sugebėjome sugrįžti į rungtynes. Nesugebėjome atlikti darbo tuomet. Tačiau šiose rungtynėse žinojome, kad jeigu žaisime savo žaidimą, darysime tai, ką turime daryti, mes būsime pakankamai geri, kad laimėtume.

Visą pirmą kėlinį kalbėjome su suolu, nes buvome „sunkūs“ ir nejudėjo kamuolys gerai. Akivaizdu, kad šią savaitę daug išnaudojome energijos Eurolygoje, bet žinant, kas nutinka vietinėse lygose savaitgalį, šiandien einu namo ramiai, kadangi mano komanda padarė gerą darbą.

L. Walkeriui nebuvo geros rungtynės, nes jis išnaudojo per daug energijos Eurolygoje. Tai buvo jam pirmos LKL rungtynės, kuriose buvo viskas svarbu ir jis nėra prie to pratęs. Na, bet be jo taiklių metimų, Sylvainui Francisco prametant 9 tritaškius sugebėjome kontroliuoti rungtynes. Jeigu kontroliuojame rungtynes net su tokiu žaidimu, vadinasi viskas buvo gerai“, – tvirtino italas.