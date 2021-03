Anapilin iškeliavo vienas ryškiausių visų laikų „Lakers“ krepšininkų

Pranešama, kad buvęs krepšininkas mirė savo nuomose apsuptas artimųjų.

„Elginas buvo mano gyvenimo meilė ir mano geriausias draugas. Kaip ir visi, aš žavėjausi jo drąsa, kilnumu ir sirgaliams suteiktomis emocijomis. Jis buvo nuostabus sportininkas ir žmogus“, – pranešime cituojama buvusio krepšininko žmona Elaine.

E. Bayloras „Lakers“ žaidė visą savo karjrą ir klube praleido nuo 1958 m. iki 1971 metų.

Deja, jis su komanda taip ir nelaimėjo NBA titulo. Kai kurie JAV sporto žiniasklaidos gigantai yra rašę, kad E. Bayloras yra vienas geriausių žaidėjų per visą lygos istoriją tarp tų krepšininkų, kurie taip ir neturi čempiono žiedo.

Įdomu tai, kad savo karjerą dėl kelio traumos jis baigė 1971-1972 m. sezone, kai sužaidė tik pirmąsias devynerias rungtynes. Tačiau „Lakers“ tais metais žaidė taip galingai, kad nukeliavo iki finalo, kuriame vėliau iškovojo ir čempionų titulą.

Per savo karjerą NBA E.Bayloras fiksuodavo per mačą vidutiniškai 27,4 taško, atkovodavo 13,5 kamuolio bei atlikdavo 4,3 rezultatyvaus perdavimo.

Jis net 11 kartų buvo išrinktas į lygos „Visų žvaigždžių“ mačą. 1960 m. lapkričio 15 d. jis per mačą surinko 71 ir tašką.

1958-ųjų per piirmą savo sezoną jis tapo ir geriausiu lygos naujoku.

E. Bayloro marškinėliai su 22-uoju numeriu jau nuo 1983-ųjų metų yra iškelti į „Staples Center“ arenos palubes.

Pabaigęs krepšininko karjerą E. Bayloras net 22 metus (nuo 1986 iki 1999 m.) dirbo Los Andželo „Clippers“ ekipos krepšinio operacijų viceprezidentu.

RIP ELGIN BAYLOR (1934-2021)



◾️ Dunk Pioneer

◾️ All-NBA 1st Team 10 of 1st 11 seasons

◾️ 71 PTS, 25 REB

◾️ 61 PTS, 22 REB in NBA Finals

◾️ Avg 38/19/5 while on military duty (played w/ Lakers on weekends)pic.twitter.com/UfEtLCOeIl