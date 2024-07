„Anadolu Efes“ stiprinasi gerą karjerą NBA turėjusiu žaidėju

Su tiek puolime, tiek gynyboje gerai žaidžiančiu universaliu amerikiečiu sudaryta 1 metų sutartis.

2015 metais amerikietis NBA naujokų biržoje buvo pasirinktas 8-as. Per aštuonis NBA sezonus S.Johnsonas sužaidė 449 mačus, per juos aikštelėje vidutiniškai praleisdavo po 20 minučių, įmesdavo 6,2 taško, atkovodavo 3,1 kamuolio ir atlikdavo 1,5 rezultatyvaus perdavimo.

🔵🇹🇷 OFFICIAL: Anadolu Efes signs Stanley Johnson to a one year deal! pic.twitter.com/4mwBXoY9Ty