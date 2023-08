Alcarazo neišgelbėjo net ir nuostabūs smūgiai: geriausias pasaulio tenisininkas krito ketvirtfinalyje

Jau pačioje mačo pradžioje T.Paulas laimėjo varžovo padavimų seriją. C.Alcarazas ketvirtajame geime nerealizavo „break pointo“, o septintajame geime vėl pralaimėjo savo padavimų seriją ir atsiliko net 2:5. Atsigavimo ženklus C.Alcarazas demonstravo aštuntajame geime, kai laimėjo varžovo padavimų seriją. Visgi, jau devintajame geime T.Paulas atsakė realizuotu „break pointu“ ir užbaigė setą.

Antrajame sete fantastiškais smūgiais stebinęs C.Alcarazas atlaikė „break pointą“, o septintajame geime „sausai“ laimėjo varžovo padavimų seriją. T.Paulas galėjo atsitiesti aštuntajame geime, tačiau nerealizavo visų trijų „break pointų“. Devintajame geime C.Alcarazas pralaimėjo „set pointą“, bet tai jam netapo didele problema – dešimtajame geime ispanas savo padavimų metu užbaigė setą.

Carlos Alcaraz is not playing well today, folks. And still… pic.twitter.com/yRZg7n5zVI