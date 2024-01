Aiškūs NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynių penketai – Jamesas įsirašė į istoriją, Saboniui vietos kol kas neatsirado

Susumavus gerbėjų, žaidėjų ir žurnalistų balsus, Rytų konferencijos starto penkete atsidūrė kapitonu tapęs Giannis Antetokounmpo, Damianas Lillardas (abu – Milvokio „Bucks“), Tyrese’as Haliburtonas (Indianos „Pacers“), Joelis Embiidas (Filadelfijos „76ers“) ir Jaysonas Tatumas (Bostono „Celtics“).

Vakaruose tokia garbė atiteko kapitonu liekančiam LeBronui Jamesui (Los Andželo „Lakers“), Kevinui Durantui (Fynikso „Suns“), Nikola Jokičiui (Denverio „Nuggets“), Luka Dončičiui (Dalaso „Mavericks“) bei Shai’ui Gilgeousui-Alexanderiui (Oklahomos „Thunder“).

Three voting groups determined the starters:



▪️ Fans (50%)

▪️ NBA players (25%)

▪️ Media panel (25%)



Complete voting results here: https://t.co/7NuxV72HZh



Below are the overall scores for the top finishers at each position. pic.twitter.com/nTZD7buDOG

