TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Aišku, kas pakeis Sfairopoulą Belgrado „Crvena Zvezda“ klubo vyriausiojo trenerio poste

2025-10-08 18:27 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-08 18:27

Sunkiai sezoną pradėjusi Belgrado „Crvena Zvezda“ nusprendė imtis rimtų permainų. „Mozzart Sport“ skelbia, kad klubas apsisprendė atsisveikinti su Ioanniu Sfairopoulu.

S.Obradovičius dirbs Belgrade (BNS nuotr.)

Sunkiai sezoną pradėjusi Belgrado „Crvena Zvezda“ nusprendė imtis rimtų permainų. „Mozzart Sport“ skelbia, kad klubas apsisprendė atsisveikinti su Ioanniu Sfairopoulu.

1

Graikas dar turėtų penktadienį vadovauti išvykos mače su Stambulo „Fenerbahče“, bet nepaisant rezultato jo darbas Belgrado klube turėtų baigtis su šiomis rungtynėmis.

„Telegraf“ praneša, kad jį pakeis Saša Obradovičius, Donatą Motiejūną treniravęs ir Monake.

Per dvigubą savaitę Eurolygoje „Crvena Zvezda“ pralaimėjo abejas rungtynes, o galutinai vadovų kantrybę perpildė nesėkmė Adrijos lygoje prieš Zadaro „Zadar“.

Specialistas iš Graikijos prie „Crvena Zvezda“ prisijungė 2023–2024 m. sezono starte. Jis nė sykio su komanda nepasiekė Eurolygos atkrintamųjų, bet 2024 m. laimėjo Adrijos lygą.

