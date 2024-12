Aiškios visos NBA Taurės atkrintamųjų poros: laukia intriguojanti Dončičiaus ir Gilgeouso-Alexanderio akistata

Trys Rytų konferencijos grupių nugalėtojos – Atlantos „Hawks“, Niujorko „Knicks“ ir Milvokio „Bucks“ – užsitikrino tiesioginius kelialapius. Vakaruose grupių etapo pirmąsias vietas užėmė Hjustono „Rockets“, San Fransisko „Warriors“ ir Oklahomos „Thunder“.

Likusios dvi vietos ketvirtfinalyje atiteko Orlando „Magic“ ir Dalaso „Mavericks“, kurios iškovojo teisę varžytis remiantis taškų skirtumo taisykle.

Ketvirtfinalio rungtynės vyks aukštesnę vietą grupėje užėmusios komandos namų arenoje, o pirmuoju papildomu kriterijumi vėl taps taškų skirtumas.

Keturi klubai, įveikę ketvirtfinalio etapą, keliaus į Las Vegasą, kur gruodžio 14-ą dieną bus žaidžiami pusfinaliai. Nugalėtojai susitiks NBA Taurės finale, kuris vyks antradienį, gruodžio 17 dieną.

NBA Taurės ketvirtfinaliai (gruodžio 10-11 d.):

Orlando „Magic“ (4 vieta) prieš Milvokio „Bucks“ (1 vieta)

Dalaso „Mavericks“ (4 vieta) prieš Oklahomos „Thunder“ (1 vieta)

Atlantos „Hawks“ (3 vieta) prieš Niujorko „Knicks“ (2 vieta)

San Fransisko „Warriors“ (3 vieta) prieš Hjustono „Rockets“ (2 vieta)

