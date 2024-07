Aiškios visos Europos futbolo čempionato ketvirtfinalio poros ir rungtynių laikai

Čempionatą ir kovą dėl titulo toliau tęs aštuonios rinktinės.

Pirmajame pusfinalyje liepos 5-ąją dieną susitiks Vokietja ir Ispanija. Mačas prasidės 19 valandą.

Tą pačią dieną, tik 22 val., įvyks intriguojantis prancūzų ir portugalų susitikimas.

Liepo 6-ąją dieną 19 val. dėl bilieto į pusfinalį žais Anglija ir Šveicarija, o vėlesniame dienos susitikime, 22 val., į akistatą stos Turkija ir Nyderlandai.

Pusfinaliai bus žaidžiami liepos 9 ir 10 dienomis, o Europos čempionai paaiškės Berlyne liepos 14-ąją dieną.

Priminsime, kad visas čempionato rungtynes ir toliau galėsite stebėti per TV3 arba portale tv3.lt.

