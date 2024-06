Aiškios visos Europos futbolo čempionato aštuntfinalio poros ir rungtynių laikai

Pirmąją porą sudarys Italija ir Šveicarija, kurie į kovą stos šeštadienį, birželio 29-ąją dieną. Tą patį vakarą tik vėlesniame mače, 22 val., žais šeimininkai vokiečiai ir danai.

Birželio 30-ąją dieną pirmajame dienos mače, 19 val., žais anglai ir slovakai, o 22 val. susitiks Ispanija ir Sakartvelas.

Kitą intriguojančią porą sudarys Prancūzija ir Belgija. Šios komandos į akistatą stos pirmadienį, liepos 1-ąją, 19 valandą. Vėliau tądien, 22 val., susitiks portugalai ir slovėnai.

Galiausiai, liepos 2-ąją dieną, 19 val., į akistatą stos Rumunija ir Nyderlandai, o 22 val.– Austrija ir Turkija.

Priminsime, kad visas likusias Europos futbolo čempionato rungtynes ir toliau transliuos TV3 žiniasklaidos grupė.

