Aikštėje sukniubęs „Fiorentina“ futbolininkas atgavo sąmonę – atskleidė daugiau detalių apie jo būklę

Sąmonės netekusiam žaidėjui buvo suteikta medicininė pagalba, jis su greitosios pagalbos automobiliu buvo išgabentas į ligoninę.

Pirmadienį vietos žiniasklaida skelbia, kad žaidėjas sėkmingai praleido naktį ligoninėje ir buvo ekstubuotas.

Žaidėjas šiuo metu yra sąmoningas, atsako į gydytojų bei artimųjų klausimus. Kaip teigia vietos žiniasklaida, E.Bove vis dar laikomas intensyviosios terapijos skyriuje ir jam bus atlikta daugiau tyrimų.

„Fiorentina“ treneris Raffaele Palladino šį rytą atvyko į ligoninę aplankyti žaidėjo. Prie jo taip pat prisijungė E.Bove tėvai, draugė bei komandos draugas Danilo Cataldi. Tikimasi, kad vėliau futbolininką aplankys ir klubo vadovai.

E.Bove sąmonę ir širdies ritmą pavyko atstatyti medikams dar ligoninėje. Futbolininkas naktį praleido veikiamas raminamųjų preparatų.

Manoma, kad jo būklę galėjo sukelti smūgis į krūtinę, patirtas susidūrus su „Inter“ žaidėju Denzeliu Dumfriesu, kuris buvo pirmasis, pastebėjęs E.Bove ir iškvietęs gydytojus.

🚨Before he fell to the ground Bove suffered a blow between the chest and the spleen after a clash with Dumfries and shortly afterwards he changed his shirt then turned to the bench to indicate that he felt dizzy#Fiorentina #InterMilan #Bove #FiorentinaInterMilan #football pic.twitter.com/fh9bsJDdSL