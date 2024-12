Šokas Italijoje: „Serie A“ rungtynių metu sąmonę prarado „Fiorentinos“ saugas

Žaidėjui buvo suteikta medicininė pagalba, pastarasis su greitosios pagalbos automobiliu buvo išgabentas į ligoninę.

Šokiruoti abiejų komandų žaidėjai negalėjo sulaikyti emocijų ir ašarų.

„Sky Italia“ praneša, jog žaidėjas nukrito ant vejos po to, kai pasilenkė užsirišti futbolo batelių raištelius.

Garsus futbolo žurnalistas Fabrizio Romano pranešė, jog rungtynės tarp „Fiorentina“ ir „Inter“ šiandien nebus tęsiamos.

This is really sad to watch

Video of the Fiorentina midfielder Edoardo Bove who collapsed in their game against Inter Milan 🥺💔

pic.twitter.com/T65bqXhYmE

