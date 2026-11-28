Už nacionalinės komandos dvyliktuko borto liko trys krepšininkai – Klaipėdos „Neptūno“ įžaidėjas Kristupas Žemaitis, Saragosos „Casademont“ vidurio puolėjas Laurynas Birutis ir Vilniaus „Ryto“ aukštaūgis Gytis Masiulis.
Prieš antrąsias atrankos lango rungtynes Lietuvos rinktinę papildė du Kauno „Žalgirio“ krepšininkai – Jonas Valančiūnas ir Arnas Butkevičius.
Lietuvos rinktinės dvyliktukas:
Įžaidėjai: Augustas Marčiulionis („Rytas“), Dovydas Giedraitis („Žalgiris“).
Atakuojantys gynėjai: Deividas Sirvydis („Žalgiris“), Margiris Normantas („Bilbao“), Ignas Sargiūnas („Fenerbahče“).
Lengvieji krašto puolėjai: Arnas Butkevičius („Žalgiris“), Ignas Brazdeikis („Unicaja“), Gytis Radzevičius („Rytas“).
Sunkieji krašto puolėjai: Osvaldas Olisevičius („Cantu“).
Vidurio puolėjai: Jonas Valančiūnas („Žalgiris“), Marekas Blaževičius („Žalgiris“), Gabrielius Maldūnas („Lietkabelis“).
Lietuvos ir Bosnijos bei Hercegovinos rinktinių akistata Sarajeve sekmadienį prasidės 19 val. Lietuvos laiku.
Lietuviai po devynerių rungtynių pasaulio čempionato atrankos J grupėje užima ketvirtąją vietą, o kelialapius į planetos pirmenybes iškovos trys stipriausios grupės komandos.
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