Absurdiškai iš aikštės išvytas Dončičius: „To nesuprantu“

Po vieno taiklaus metimo L. Dončičius pradėjo žodžių dvikovą su šalia aikštės sėdėjusiu „Thunder“ sirgaliumi Jeremy Price’u. Tuo metu į situaciją įsikišo teisėjas J.T. Orras, kuris žvaigždei skyrė antrą techninę pražangą – tai reiškė automatinį išvarymą.

„Tai neturėjo nieko bendro su teisėju, tad aš to visiškai nesuprantu“, – po rungtynių sakė slovėnas.

Sirgalius J. Price’as patvirtino L. Dončičiaus versiją: „Žaidimo eigoje pasakiau, kad jis mažas ir tada pataikė. Jis atsisuko ir atšovė su keiksmažodžiu. Būtent tuo momentu J.T. tai pamatė ir davė techninę“, – po rungtynių ESPN sakė J. Price’as.

