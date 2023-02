Abdul-Jabbaras apie ryšį su Jamesu: „Mūsų santykių nebuvimas yra mano kaltė“

K. Abdul-Jabbaras paskutinius 14 savo karjeros sezonų taip pat praleido „Lakers“ gretose. Antradienį vykusias istorines rungtynes buvęs krepšininkas stebėjo pirmoje eilėje ir po pamušto rekordo apkabino L. Jamesą bei įteikė jam rekordinį kamuolį.

Šia reta akimirka pasidalino du NBA grandai ir nors jų santykiai ne visuomet buvo šilti, krepšininkai sugebėjo tą nustumti į antrą planą.

„LeBronas sakė, kad mes neturime jokių santykių. Jis teisus ir dėl to kaltinu save. Ne dėl to, kad kažką padariau, bet dėl to, kad nemėginau su juo kurti ryšio“, – tinklaraščio įraše teigė K. Abdul-Jabbaras.

Kiek anksčiau K. Abdul-Jabbaras viešai liejo nusivylimą, reaguodamas į tai, kaip L. Jamesas atsiliepia apie COVID-19 virusą. Legendą papiktino ir „Lakers“ krepšininko socialinėje medijoje pasidalintas memas, kuriame koronavirusas yra prilyginamas gripui ar peršalimui.

Prieš 2022-2023 m. NBA sezono L. Jamesas buvo paklaustas, kaip jaučiasi dėl siekiamo rekordo ir kokie jo santykiai su K. Abdul-Jabbaru, tačiau šis nedaugžodžiavo: „Nėra jokių minčių ir jokių santykių“.

K. Abdul-Jabbaras, kuris visų laikų rezultatyvumo rekordą pasiekė tais metais, kai gimė L. Jamesas, tvirtina, kad pagrindinė priežastis neleidusi santykiams vystytis yra amžiaus skirtumas ir noro trūkumas.

„Kai jis pradėjo lipti karjeros laiptais, aš jau buvau nutolęs nuo NBA. Visgi šis kontakto nebuvimas yra mano kaltė. Žinojau, kokį spaudimą jis patiria ir galėjau jam padėti jį sumažinti.

Mačiau, kad L. Jamesas turi mentorių ir draugą Kobe Bryant‘ą, o aš tuo metu jau buvau tik marškinėliai palubėje. Neįsivaizdavau, kodėl L. Jamesas norėtų bičiuliautis su dvigubai už jį vyresniu žmogumi“, – sakė NBA legenda.

Buvęs krepšininkas taip pat teigė, kad pamuštas rekordas jam rūpi ne tiek ir daug, nes dabar savo gyvenimą jis yra pašventęs šeimai, labdarai, o ne krepšinio palikimui.

K. Abbdul-Jabaras sakė, kad yra laimingas, jog jo paties rekordas buvo permuštas. Tai, anot jo, reiškia, kad kažkas perkopė ribas ir pakėlė šį sportą į naują lygį.

„Tai tas pats, kaip aš būčiau laimėjęs milijardą dolerių prieš 39 metus, o dabar kažkas kitas laimėtų 2 mlrd. Kaip aš jausčiausi tokiu atveju? Dėkingas, kad laimėjau pats ir laimingas, kad laimėjo kažkas kitas.

Tokia pati ir ši situacija. Jo laimėjimai neturi jokios įtakos mano laimėjimams“, – tikino buvęs krepšininkas.