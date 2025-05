Aarono Gordono žinutė NBA po skausmingo iškritimo: daugiau poilsio tarp rungtynių padėtų išvengti traumų

Tačiau dėmesio centre atsidūrė neeilinis Aarono Gordono pasiaukojimo gestas.

A. Gordonas rungtynėse žaidė su antrojo laipsnio šlaunies galinio raumens patempimu – tai trauma, kuri paprastai reikalauja kelių savaičių gijimo. Nepaisydamas skausmo, jis aikštėje praleido 24 minutes, pelnė 8 taškus ir atkovojo 11 kamuolių.

„Aš niekada nesakiau „ne“. Nebuvo nė akimirkos, kad abejočiau, jog šiandien žaisiu, – po rungtynių spaudos konferencijoje sakė A. Gordonas. – Vienintelis dalykas, kuris privertė suabejoti – MRT. Jis parodė blogesnį vaizdą nei aš jaučiau fiziškai.“

Be to, A. Gordonas iškėlė ir vis dažniau lygos viduje aptariamą klausimą – NBA atkrintamųjų tvarkaraščio intensyvumą ir per mažą poilsio tarp rungtynių kiekį.

„Būčiau labai, labai dėkingas, jei tarp atkrintamųjų rungtynių būtų daugiau nei viena poilsio diena, ypač jei serija trunka visas septynias rungtynes, – kalbėjo puolėjas. – Suprantu, jei laimi greitai, tuomet gauni daugiau laisvo laiko. Tačiau tarp rungtynių reikia ne tik laisvos, bet ir atsigavimo dienos – dvi dienos, tai viskas, ko reikia.“

„Žaidimo lygis pakiltų. Tiesiog viena papildoma diena poilsio ir pamatytumėm aukštesnės kokybės krepšinį. Ir, tikėtina, mažiau triuškinimų.“

A. Gordonas taip pat išreiškė solidarumą kitiems šių metų atkrintamosiose susižalojusiems žvaigždėms – Damianui Lillardui ir Jaysonui Tatumui (Achilo sausgyslės plyšimai), Stephenui Curry (šlaunies raumens patempimas).

„Didžioji dalis tokių traumų – dėl nuovargio. Dažnai čempionais tampa ne geriausia, o sveikiausia komanda,“ – teigė A. Gordonas.