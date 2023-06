A lygos turo rinktinėje išsiskiria Alytaus ir Panevėžio futbolininkai

Vincentas Šarkauskas (Alytaus DFK „Dainava“): Po daugiau nei mėnesio į starto sudėtį sugrįžusiam vartininkui teko akistata su Vilniaus „Žalgiriu“. Su šiuo iššūkiu V. Šarkauskui pavyko susitvarkyti – atremti visi smūgiai bei išlaikyti „sausi“ vartai.

Gustas Zabita (Alytaus DFK „Dainava“): Pirmosios atakos metu apmaudžiai slystelėjęs G. Zabita vėliau reabilitavosi ir puikiai rungtyniavo dešiniajame krašte. Alytiškis išsiskyrė gera gynyba bei efektingais epizodais antrojo kėlinio pabaigoje.

Ričardas Šveikauskas (Gargždų „Banga“): Klaipėdietis pusantro mėnesio buvo iškritęs iš rikiuotės, tačiau šiuo metu visą laiką rungtynes pradeda starto sudėtyje. Dvikovoje Šiauliuose R. Šveikauskas pelnė savo pirmą įvartį nuo 2019 metų.

Denysas Taraduda (Alytaus DFK „Dainava“): Drausmingai svečiuose žaidusi Alytaus ekipa sugebėjo nuslopinti čempionų puolimą. Prie to svariai prisidėjo legionierius iš Ukrainos, kuris blokavo vieną itin pavojingą smūgį ir apsigynė nuo aštrių perdavimų iš kraštų.

Markas Beneta („Panevėžys“): Lietuvos rinktinės krašto gynėjas sezono viduryje vėl demonstruoja solidžią formą. Pergalingose rungtynėse prieš Telšių „Džiugą“ M. Beneta laiku atsidūrė tinkamoje vietoje bei pelnė pirmą sezono įvartį.

Matijus Remeikis („Panevėžys“): Šiame sezone didžiąją dalį rungtynių starto sudėtyje pradėjęs alytiškis naudingai pasirodė ir akistatoje su „Džiugu“. Antrame kėlinyje M. Remeikis pasižymėjo taikliu smūgiu galva – tai buvo pirmasis įvartis Lietuvos čempionate.

Peteris Ademo (Alytaus DFK „Dainava“): Dzūkijos komanda puikiai gynė savo vartus ir aikštės viduryje slopino žalgiriečių atakas – prie to prisidėjo P. Ademo. Be to, saugas ne sykį labai sudėtingose situacijose išlaikydavo ekipai kamuolį, kai ši bėgdavo į atakas.

Simonas Paulius (FA „Šiauliai“): Saulės miesto klubui pastaroji trejų rungtynių atkarpa buvo sudėtinga. Dvikovoje su Gargždų „Banga“ dar daugiau intrigos į mačą antrame kėlinyje įnešė S. Paulius, kuris pelnė pirmą įvartį Lietuvos čempionate su FA „Šiauliai“ apranga.

Chafikas Tigroudja („Panevėžys“): Patyręs saugas iš Prancūzijos 18-ajame ture surengė savo naudingiausią asmeninį pasirodymą. Pirmosiomis minutėmis Ch. Tigroudja gražiu tolimu smūgiu pelnė įvartį, o vėliau rezultatyviai asistavo komandos draugui.

Noelis Mbo („Panevėžys“): Praėjusiame ture būtent šis futbolininkas buvo vienintelis iš tikrų puolėjų, džiaugęsis taikliu smūgiu. N. Mbo pasiuntė kamuolį į savo buvusios ekipos vartus – šis epizodas jam turėtų suteikti pasitikėjimo likusiai sezono daliai.

Jeffrey Sarpongas („Panevėžys“): 34-erių saugas šiemet kol kas nėra praleidęs nė vienerių rungtynių. Mače su „Džiugu“ J. Sarpongas atliko dar vieną rezultatyvų perdavimą, kuris buvo 7-asis – pagal šį rodiklį, futbolininkas iš Nyderlandų pasivijo iki tol pirmavusį Danielį Romanovskį.