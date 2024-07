A lygos turo anonsas: šiauliečių kelionė į nepalankų stadioną

Gargždų „Banga“ – „Kauno Žalgiris“. Liepos 26 dieną, 19 val. Gargždai, Gargždų miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:1, 3:0.

Kauniečiai šiemet sieks trečiuoju bandymu įveikti Gargždų ekipą.

Vasarą „Banga“ kol kas laimėjimus skina retai ir po dvejų pralaimėtų rungtynių su 27 taškais nusileido į 7-ąją vietą. Liepos mėnesį gargždiškių gynyba dažnokai kapituliuoja – Davido Afonso kariauna tapo antra blogiausiai besiginančia čempionato komanda. Praėjusiame mače Alytuje nežaidė pusė įprastų starto sudėties žaidėjų, maža to, dėl traumos akistatą buvo priverstas palikti Justinas Januševskis. Jei šeimininkai žais panašia sudėtimi kaip ir su „Dainava“, šansai pakovoti dėl taškų bus gana nedideli.

„Kauno Žalgiris“ nedemonstruoja pernelyg akiai patrauklaus žaidimo, tačiau per pastaruosius penkis susitikimus iškovojo net keturias pergales. Sėkminga Sauliaus Širmelio auklėtinių serija leido pabėgti nuo 4–10 vietas užimančių ekipų bei su 37 taškais rikiuotis tretiems. Be to, kauniečiai turi gana palankų tvarkaraštį raškytis pergales ir toliau. Komandai dėl praėjusiame ture gautos raudonos kortelės negalės padėti Gratas Sirgėdas, tiesa, prie ekipos vėl prisijungė 2022 metais labai solidžiai rungtyniavęs saugas Antonas Fase.

REKLAMA

REKLAMA

Telšių „Džiugas“ – „Panevėžys“. Liepos 27 dieną, 18 val. Telšiai, Telšių miesto centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:0.

REKLAMA

Komandos šiame sezone akis į akį stos antrąjį kartą.

„Džiugas“ nuo 12-ojo turo abu kartus nugalėjo tik Marijampolės „Sūduvą“, tad pralaimėjimų ir lygiųjų virtinė priartino žemaičius prie žemiau turnyro lentelėje esančių varžovų. Andriaus Lispkio kariauna turi 9 taškais daugiau negu panevėžiečiai bei su 30 taškų rikiuojasi ketvirti. Praėjusią savaitę pademonstruotas žaidimas paliko gerą įspūdį, tiesa, grubi vartininko klaida bei Miroslavo Puškarovo nerealizuota proga neleido pakovoti dėl taškų. Link sugrįžimo artėja Lukas Paukštė, tai pat buvo pristatytas naujokas Ibrahimas Cisse.

REKLAMA

REKLAMA

„Panevėžys“ savo kraityje turi 21 tašką bei rikiuojasi paskutinis – dešimtas. Nepaisant trijų nesėkmių iš eilės, abu ankstesnius sykius panevėžiečiai pademonstravo pakankamai drausmingą žaidimą, visgi, sėkmė, lydėjusi visą praėjusį sezoną, šiemet yra atsukusi nugarą. Realu, kad po antradienio susitikimo su Lenkijos čempionais strategas Stijnas Vrevenas, minėjęs, jog šeštadienį irgi laukia Čempionų lyga, pernelyg su sudėtimi neeksperimentuos. Pergalė leistų čempionams pakilti iš turnyro lentelės dugno.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Marijampolės „Sūduva“ – FA „Šiauliai“. Liepos 28 dieną, 18.25 val. Marijampolė, Marijampolės futbolo arenos stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:0, 1:0.

Dvikova iš Marijampolės bus tiesiogiai transliuojama LRT Plius kanalu.

Sūduviečiai praėjusią savaitę sužaidė rezultatyvų susitikimą su čempionato debiutantais bei po keturių turų išsiskyrė kiek produktyvesniu puolimu. Turnyro lentelėje situacija toliau išlieka įtempta – septynių mačų iš eilės nelaimėję marijampoliečiai turi 22 taškus bei užima 9-ąją vietą. Artimiausias rungtynes dėl surinktų geltonų kortelių turės praleisti krašto gynėjas Žygimantas Baltrūnas, tačiau vyr. treneris Dovydas Lastauskas gali verstis gerokai platesne sudėtimi negu prieš pusantro mėnesio. Iš Marijampolės Saulės miesto atstovai buvo kartą buvo grįžę su pergale.

Po lygiosiomis pasibaigusios dvikovos Taline šiauliečiai turėjo daugiau negu savaitę laiko susitelkti likusioms „TOPsport A lygos“ bei taurės kovoms. Lietuvos čempionate Mindaugo Čepo kariauna išsiskyrė geriausia atkarpa – dviem iš eilės iškovotomis pergalėmis – visgi, tai kol kas leidžia tenkintis 27 taškais bei 6-ąja vieta. Palankiai susiklosčius aplinkybėms, šiauliečiai turnyro lentelėje pasivyti „Džiugą“. Pozityvu tapo pirmasis Vyto Gašpuičio pasirodymas šiemet ant žaliosios vejos, tiesa, dvikovos Estijoje nebaigė Martynas Dapkus.