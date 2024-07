Trečiąją pergalę paeiliui įsirašęs Vladimiras Čeburinas: „Kai reikėjo papildomų jėgų, aistruoliai jų pridėjo“

„Žalgiris“ po pirmojo kėlinio pirmavo 2:0, antrajame įmušė varžovai – dvikova baigėsi vilniečių pergale 2:1.

„Prieš pirmas rungtynes galėjome tik pasižiūrėti vieni kitus per vaizdo įrašą, o dabar susitikome akis į akį. Supratome varžovų komandos rimtumą. Taip, jų pirmos dvi rungtynės Europoje buvo nesėkmingos. Tačiau žinojome, kad tai labai rimtas varžovas. Labai atsakingai ruošėmės rungtynėms, darėme savo planus. Daug kas pavyko. Dėl to, kad žaidėjai išgirdo ir priėmė.

Taip pat nemažai ir nepavyko. Antrajame kėlinyje davėme per daug iniciatyvos varžovams. Svarbu, kad įmušėme du įvarčius. Tai buvo geras rezervas antram kėliniui. Tačiau praleidome įvartį… reikės analizuoti kaip tai atsitiko. Atrodytų, nepavojinga situacija. Lyginant su šia jie turėjo geresnių progų, kurias galėjo išnaudoti. Labai dėkoju mūsų aistruoliams. Jie mums duoda tokią motyvaciją, stimulą. Šiandien buvo toks laikas kai to labai ir reikėjo. Kai reikėjo papildomų jėgų, jie jų pridėjo komandai. Suprantame, jog tai pirmos rungtynės, ten bus dar sunkiau. Laukia kitos oro sąlygos, varžovų aikštė, jų fanai. Turėsime per trumpą laiką pasiruošti rungtynėms“, – kalbėjo treneris.

Abu įvarčius žalgiriečiams pelnė 35 metų veteranas Liviu Antalis. Jis į komandą atvyko prieš metus, praėjusį sezoną ilgą laiką žaidė nepaisydamas traumos, o ją išsigydęs šiemet sugrįžo ir tapo koamdnos atakų lyderiu.

„Mes juo tikėjome. Matome rezultatą, jo norą. Jis yra tikras profesionalas. Neatsitiktinumas, jog jis čia, šiemet taip pasirodė. Daug kas sakė, kad tai jau pamuštas lakūnas. Bet tas lakūnas dar skrenda ir ohoho. Šiandien buvo jo dukros gimtadienis, mes jau turime dovaną. Jis pernai metais žaidė nepaisant traumos, su lūžiu kojoje, – aiškino treneris. – Žinoma, visada norėtųsi ir daugiau įvarčių ir daugiau sukurti. Tačiau suprantame varžovo pajėgumą. Tokiame turnyre įmušti daug ne visada pavyksta. Liviu štai čia, ir džiaugiuosi kad jis mūsų komandoje. Jis tikras profesionalas, bet pas mus tokie žaidėjai ir kiti.“

Į klausimą, ar varžovai nustebino, V. Čeburinas atsakė: „Taip, Bruno Felipe dešinio gynėjo pozicijoje.. Mes dėliojome savo variantus. Tačiau sužinojome tik pasirodžius sudėtims prieš rungtynes ir tada galėjome dėliotis. Tai buvo šioks toks siurprizas. Spėjome, jog jis žais labiau atakuojančioje pozicijoje. Nes jis atakuojantis žaidėjas. Neatvyko jų gynėjas Kvida. Nežinoma priežaščių, bet toje pozicijoje buvo Pedro Pellagio. Tai taip pat ne jo pozicija. Tokios buvo staigmenos. Iš to ką matėme praėjusiose rungtynėse pagal tai ir teko ruoštis. Žaidė kiek kiti žaidėjai, bet filosofija nesikeitė. Antrajame kėlinyje kai jie persigrupavo mums nepavyko prie to adaptuotis. Tam turime būti pasiruošę.“

Paklaustas, apie laukiančias atsakomąsias rungtynes, treneris juokavo, jo reikės pasikurti pirtį, ir pripažino, kad bus sudėtinga: „Turiu patirtį kai teko žaisti Kipre prieš APOEL. Buvo tikrai labai sunku. Tačiau nieko nepakeisi. Tas bus. Per tokį trumpą laiką ir pirtis nepadėtų. Sąlygos bus vienodos, bet jie labiau prie to pripratę.“

Dvikovos pabaigoje treneris paprašė J. Bopesu ne pakelti kampinį, o likti gynyboje. Pasak V. Čeburino, tai nereiškė, jog reikėjo vien Gintis, tiesiog situacija reikalavo: „Matėme, kad jau pavargo tie, kas turi likti gynyboje. Bopesu eina atlikti perdavimą. Mūsų vidurio gynėjai išeina kovoti dėl kamuolio. Naujai išėjęs žaidėjas gali nesureaguoti į tą situaciją. Todėl Bopesu reikėjo likti savo pozicijoje. Jie turi labai greitų žaidėjų. Moutachy ir Bopesu taip pat greiti. Dėl to jis ten nėjo, yra kiti kas gali atlikti perdavimą. Sustabdyti greitą kontrataką jau sunkiau. Bet tai nereiškia kad nenorėjome dar įmušti įvarčio iš to standarto. Kai adrenalinas paima viršų galima padaryti rimtų klaidų.“

Atsakomąsias rungtynes „Žalgiris“ žais rugpjūčio 1 dieną Kipre.