A lygos turo anonsas: Panevėžyje susitiks lyderiai, Kaune – turnyro lentelės kaimynai

„Kauno Žalgiris“ – Gargždų „Banga“. Spalio 7 dieną, 15 val. Kaunas, Dariaus ir Girėno stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:0, 0:0, 1:1

33-iasis turas prasidės rungtynėmis tarp turnyro lentelės kaimynų.

Laikinosios sostinės komanda šią savaitę atsisveikino su vyr. treneriu Mariumi Stankevičiumi, jį pavaduos asistentas Nerijus Mačiulis, kuris laikinai buvo strategu praėjusiame sezone. Po Vilniaus rajono „TransINVEST“ ekipos triumfo LFF taurės finale žalgiriečių situacija dar labiau komplikavosi. Norint pasiekti stebuklą ir vėl žaisti tarptautiniame fronte, reikia iškovoti visas šešias pergales bei tikėtis kitų dviejų varžovų subyrėjimo. Tiesa, „Kauno Žalgiris“ dažnai žaidė lygiosiomis su apatinės turnyro lentelės dalies ekipomis ir šeštadienį žais be diskvalifikuotų poros žaidėjų – Xabi Auzmendi bei Andrejaus Karvackio.

„Banga“ po dviejų pergalių iš eilės patyrė pralaimėjimą prieš Kauno rajono „Hegelmann“ komandą, nors sužaidė išties kokybiškai, nepaisant to, kad buvo kiek nukraujavusi. Netektį gargždiškiai turės ir šį kartą – dėl diskvalifikacijos nežais emocinis lyderis Robertas Vėževičius. Davido Afonso kariauna 3 taškais lenkia Alytaus „Dainavą“ bei turi pranašumą dėl geriau sužaistų tarpusavio rungtynių. Laimėjimas Kaune arba per kitas trejas rungtynes gali itin priartinti „Bangą“ prie 6-osios vietos.

REKLAMA

REKLAMA

Marijampolės „Sūduva“ – Telšių „Džiugas“. Spalio 7 dieną, 17 val. Marijampolė, Marijampolės futbolo arenos stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:0, 1:0, 1:1

REKLAMA

Marijampoliečiai namuose sieks nutraukti penkių pralaimėjimų seriją.

„Sūduva“ šiuo metu turnyro lentelėje su 28 taškais rikiuojasi aštunta, tačiau dar negali būti tikra dėl šios pozicijos išsaugojimo. Maču daugiau sužaidęs „Džiugas“ atsilieka 6 taškais ir iškovojęs pergalę šį deficitą gali nurėžti per pusę. Savo ruožtu marijampoliečiai, jeigu pavyks nugalėti namuose, galės būti ramūs – džiugiečiai jų neaplenks. Dovydo Lastausko treniruojami futbolininkai, nepaisant penkių pralaimėjimų iš eilės, net ir žaisdami prieš lyderius, buvo arti lygiųjų. Jei sėkmė bus šeimininkų pusėje, jie bus favoritai iškovoti pergalę.

REKLAMA

REKLAMA

Praėjusią savaitę „Džiugas“ mobilizavosi bei pasiekė itin svarbias lygiąsias prieš tiesioginį konkurentą – Vilniaus „Riterius“. Joao Prateso kariauna išlaikė 3 taškų pranašumą, tačiau jai yra likęs kiek sudėtingesnis tvarkaraštis. Jei Telšių ekipą šeštadienį nugalės Marijampolėje, o „Riteriai“ pralaimės namuose – pastarojo klubo galimybės pakilti iš 10-osios vietos bus itin menkos. „Džiugui“ vėl galės padėti po diskvalifikacijų sugrįžę futbolininkai, tačiau vienas iš jų tikrai nerungtyniaus – Edwardas Sarpongas užsidirbęs keturias geltonas korteles.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Vilniaus „Riteriai“ – Kauno rajono „Hegelmann“. Spalio 7 dieną, 19 val. Vilnius, LFF stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0, 0:4, 0:1

LFF stadione abi komandos sieks itin svarbių taškų.

„Riteriai“ nerealizavo dėkingų progų dvikovoje su „Džiugu“ ir nepasinaudojo galimybe su Žemaitijos ekipa susilyginti iškovotais taškais. Nors komandos puolimas stringa ir toliau, tačiau pozityvo suteikia dvejos iš eilės „sausos“ rungtynės bei pagerėjusi gynyba su užtikrintai žaidusiu Armantu Vitkausku. Artimiausiose rungtynėse ekipai dėl diskvalifikacijos negalės padėti Mitaras Čukovičius, be to, šią savaitę buvo atsisveikinta su pastaruoju metu nežaidusiu duetu – Tomu Dombrauskiu ir Slavko Lukičiumi. „Riteriai“ jau prieš mačą žinos dvikovos Marijampolėje rezultatą, tad į tai irgi bus reaguojama.

REKLAMA

Kaip ir „Kauno Žalgiris“, taip ir „Hegelmann“ ekipa nesulaukė FA „Šiauliai“ pergalės LFF taurės finale, tad mėlynai balti, norėdami antrus metus iš eilės žaisti tarptautiniame fronte, turi likti treti. Iki to Kauno rajono klubui itin daug netrūksta – iškovota pergalė leistų pagal taškus susilyginti su šiauliečiais. Tiesa, po rinktinių pertraukos lauks labai sudėtingas tvarkaraštis. 2023-iaisiais „Riteriai“ du kartus „Hegelmann“ futbolininkus nugalėjo, tačiau svečių puolimo potencialas yra labai didelis ir prieš jį atsilaikyti bus sudėtinga.

REKLAMA

FA „Šiauliai“ – Alytaus „Dainava“. Spalio 8 dieną, 16 val. Šiauliai, Šiaulių savivaldybės stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:0, 2:0, 2:1

Sekmadienį abi komandos trečią kartą šiemet susigrums Saulės mieste.

FA „Šiauliai“ pralaimėjo LFF taurės finale ir sudėtingesniu būdu sieks užsitikrinti debiutinį dalyvavimą Konferencijų lygos atrankos varžybose. Mindaugo Čepo kariaunos situacija yra palankesnė – „Hegelmann“ ekipa lenkiama taškais, be to, varžovams teks sudėtingesnis tvarkaraštis. Vis dėlto akivaizdu, jog Manto Kuklio ir Deivido Šešplaukio traumos turi įtakos komandos žaidimui, be to, dėl diskvalifikacijos artimiausiame mače žaisti negalės gynybos ramstis Rokas Lekiatas. Jei Saulės miesto atstovai nugalės, bus žengtas nemenkas žingsnis link bronzos.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Dainaviečiai su apatinės turnyro lentelės dalies atstovais ketvirtame rate žaidė ne itin sėkmingai, tačiau praėjusią savaitę pasitaisė savo nuotaiką pasiekdami lygiąsias su „Kauno Žalgiriu“. Vyr. treneris Sergejus Kuznecovas negali verstis keliais traumuotais žaidėjais, tiesa, sekmadienio akistatoje neturės diskvalifikuotų futbolininkų. „Dainava“ turės motyvacijos įkąsti varžovams, kadangi prieš juos nė karto nenugalėjo tiek „Optibet A lygoje“, tiek buvo patirtas skaudus pralaimėjimas LFF taurės varžybose.

REKLAMA

„Panevėžys“ – Vilniaus „Žalgiris“. Spalio 8 dieną, 17.55 val. Panevėžys, „Aukštaitijos“ stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:0, 1:2, 2:1

Titulą ginantiems čempionams – proga šiek tiek paaštrinti intrigą kovoje dėl titulo.

„Panevėžys“ pasibaigus kovoms Konferencijų lygoje sužaidė lygiosiomis su „Hegelmann“ ekipa bei po to iškovojo net šešias pergales iš eilės – praleistas buvo vos vienas įvartis. Vienas „Žalgirio“ pralaimėjimas dar labiau pagerino panevėžiečių situaciją, kadangi iki titulo jiems trūksta vos 7 taškų, sužaidus lygiosiomis – 4 taškų, nugalėjus „Žalgirį“ – taško. Aukštaitijos sostinės ekipa turėjo dviejų savaičių atkarpą be rungtynių ir savo sirgalių akivaizdoje šiemet dar nepralaimėjo. „Panevėžiui“ lygiosios nebūtų blogiausias rezultatas, visgi, teks verstis be diskvalifikuoto puolėjo Noelio Mbo.

„Žalgiris“ praėjusią savaitę nelengvu stiliumi nugalėjo sūduviečius, tiesa, Marijampolėje priverstinis keitimas buvo atliktas Arvydui Novikovui. Dėl diskvalifikacijos artimiausią dvikovą turės praleisti vienas lyderių Jurijus Kendyšas, bet sugrįš Mathiasas Oyewusi su Nicolasu Gorobsovu. Žalgiriečiai per artimiausius tris mačus žais su pirmojo ketverto atstovais, tačiau net ir lygiosios Panevėžyje šansus vėl džiaugtis titulu pavers minimaliais – tada vos kartą šiemet pralaimėję lyderiai jausis dar komfortabiliau.