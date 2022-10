A lygos turo anonsas: pagrindinės savaitgalio intrigos

„Kauno Žalgiris“ – Gargždų „Banga“. Spalio 29 dieną 14 val. Kaunas, Dariaus ir Girėno stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:3, 1:1, 1:0

Kauniečiai turi dar vieną palankią galimybę pagerinti savo situaciją turnyro lentelėje.

„Kauno Žalgiris“ per didelius vargus iškovojo pergalę prieš FA „Šiauliai“ bei į Dariaus ir Girėno stadioną sugrįžo pergalingai. Žalgiriečiai yra iškovoję 53 taškus ir rikiuojasi ketvirti, tačiau pagal prarastus taškus žengia 2-oje pozicijoje. Roko Garasto treniruojama komanda puikiai atsitiesė ir per pastaruosius tris mėnesius „Optibet A lygoje“ kartą nusileido tik Vilniaus „Žalgiriui“. Išvykus Michaelui Thuique į Izraelį, Antono Fase rezultatyvumas išliko toks pats stabilus, taip pat naudingai rungtyniauja Mohamedas Bahlouli bei Nerijus Valskis. Nors „Kauno Žalgiris“ laikytinas dvikovos favoritu, šiemet grumtis su „Banga“ nėra lengva.

Čempionatui artėjant į pabaigą, „Banga“ – itin susitelkusi ir per pastarąsias penkerias rungtynes yra vos pralaimėjusi vos kartą. Maža to, trejos lygiosios buvo išplėštos su pirmojo septyneto komandomis. Po pertraukos gargždiškiai galės verstis pakankamai gausiomis gretomis – šį sykį nebus diskvalifikuotų žaidėjų, taip pat – komandai naudos davė naujokas Carlosas Eduardo. Nepaisant artimiausio konkurento alsavimo į nugarą, „Banga“, sužaidusi dvikova mažiau, vis dar turi taško pranašumą prieš Telšių „Džiugą“. Jei Kaune vėl pavyks nepralaimėti, tai bus dar vienas didelis žingsnis link 8-osios vietos.

REKLAMA

„Jonava“ – Vilniaus „Riteriai“. Spalio 29 dieną 17 val. Jonava, Jonavos miesto centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:5, 0:1, 1:2

Medalių lenktynėse dalyvaujantys „Riteriai“ Jonavoje negali barstyti taškų.

„Jonava“ yra pralaimėjusi penkeriose rungtynėse iš eilės, tačiau trijuose mačuose varžovams nusileido minimaliu skirtumu. Praėjusios savaitės dvikova su Marijampolės „Sūduva“ paliko gerą įspūdį – prie to prisidėjo į rikiuotę grįžęs Nojus Stankevičius, kaip įprasta, solidžiai aikštės viduryje atrodė Artiomas Radčenka. Pastarąjį kartą „Jonava“ ant atsarginių žaidėjų suolo turėjo šešis žaidėjus – šį sykį jų gali būti mažiau, kadangi dėl gautos raudonos kortelės negalės žaisti ukrainietis Andrijus Spivakovas. Pirmenybių autsaideriams liko sužaisti vos trejas rungtynes ir tai bus paskutinė akistata namuose.

REKLAMA

REKLAMA

„Riteriai“ itin skaudžiu būdu prarado 2 taškus ir tas 100-ąją minutę praleistas įvartis turėjo kirsti per psichologiją. Sostinės klubas žengia 6-oje vietoje su 49 taškais – šansai patekti į ketvertą yra kaip reikiant sumenkę. Norint prasibrauti į tarptautines vietas garantuojančias pozicijas, „Riteriams“ būtinos keturios pergalės. Jei bus kluptelėta ir Jonavoje, prireiks didelio stebuklo. Šiemet dvejos rungtynės su būsimais varžovais klostėsi sudėtingai, tad Petro Kušlyko kariauna bus vertinama labai rimtai. Pažiūrėsime, ar „superkeitimas“ Dmytro Bilonogas šį sykį akistatą pradės starto sudėtyje.

FA „Šiauliai“ – Marijampolės „Sūduva“. Spalio 29 dieną 17 val. Šiauliai, Šiaulių savivaldybės stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:0, 0:2, 1:2

Sūduviečiai šiame sezone pirmą kartą žais pagrindiniame Šiaulių miesto stadione.

Čempionato debiutantams pastaruoju metu nesiseka. Per pastaruosius keturis mačus FA „Šiauliai“ pralaimėjo tris kartus ir tai yra viena iš blogiausių serijų šiame sezone. Tiesa, visos nesėkmės buvo patirtos minimaliu deficitu – akistatos tada galėjo pakrypti į bet kurią pusę. Mindaugo Čepo treniruojami futbolininkai po praėjusio turo sužinojo, kad žemiau 7-osios pozicijos nenusileis ir dar turi teorinių galimybių pavyti „Riterius“ – atsiliekama 8 taškais. Namuose šiauliečiai praleidžia vidutiniškai po įvartį, „Sūduva“ taip pat muša nedaug – galime tikėtis nerezultatyvaus mačo. Šeimininkams dėl diskvalifikacijų negalės padėti Ernestas Pilypas bei Deividas Šešplaukis.

REKLAMA

REKLAMA

„Sūduva“ galbūt sunkiau negu tikėjosi, tačiau įveikė „Jonavą“ bei išsilaikė 3-ioje turnyro lentelės vietoje. Šiuo metu Marijampolės klubas yra surinkęs 54 taškus ir turi gana nelengvą tvarkaraštį – taip pat teks žaisti prieš Vilniaus „Žalgirį“, Kauno rajono „Hegelmann“ bei dėl 8-osios vietos kovojantį Telšių „Džiugą“. Komandos treneris Matthew Silva praėjusiame mače vis dar negalėjo verstis Olivier Rommensu bei Kule Mbombo, tačiau į rikiuotę grįžo svarbus vidurio saugas Marko Pavlovskis. „Sūduva“ turi didesnius šansus iškovoti pergalę, tiesa, tam reiks kur kas geresnio pasirodymo negu praėjusią savaitę.

Vilniaus „Žalgiris“ – Telšių „Džiugas“. Spalio 30 dieną 15 val. Vilnius, LFF stadionas. Ankstesnės rungtynės: 5:3, 2:1, 1:1

10-ąjį kartą čempionu tapęs „Žalgiris“ sužais dar likusias septynerias rungtynes.

Šį ketvirtadienį žalgiriečiai likvidavo dviejų įvarčių deficitą Šveicarijoje, išplėšė lygiąsias ir išsilaikė kovoje dėl 2-osios vietos Konferencijų lygos grupių varžybose. Realu, kad šioje situacijoje labiausiai galvojama apie kitos savaitės lemiamą susitikimą su Bratislavos „Slovan“ futbolininkais. Turėtume pamatyti rotacijų: žaidybinio laiko bus suteikta dėl diskvalifikacijos nežaidusiam Nemanja Ljubisavljevičiui, daugiau žais Donatas Kazlauskas, Marko Miličkovičius, Saulius Mikoliūnas ar Ivanas Tatomirovičius. Čempionas nenusiteikęs niekam lengvai dalinti taškų net ir tokioje situacijoje.

REKLAMA

REKLAMA

Jau kurį laiką žaisdamas be Edgaro Žarskio ir Ivo Brazo, susitelkęs „Džiugas“ rudenį demonstruoja geriausius sezono rezultatus. Per pastaruosius penkis mačus džiugiečiai pralaimėjo tik kartą, maža to, dar kiek anksčiau prieš šią seriją buvo sužaista lygiosiomis su „Žalgiriu“. Žemaitijos klubo atsarginių žaidėjų suolas šiuo metu yra itin nukraujavęs, pozityvu yra bent tai, kad šį sykį nebus nė vieno diskvalifikuoto futbolininko. „Džiugas“ sekmadienį sostinėje žais jau žinodamas, kaip „Banga“ bus pasirodžiusi Kaune. Jei „Banga“ nenugalės, o džiugiečiai pateiks sensaciją – Joao Prateso kariauna pakils į 8-ąją poziciją.

„Panevėžys“ – Kauno rajono „Hegelmann“. Spalio 30 dieną 17.55 val. Panevėžys, „Aukštaitijos“ stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0, 1:1, 1:1

Intriguojančias ir nenuspėjamas tiesioginių konkurentų rungtynes transliuos TV6 kanalas.

„Panevėžys“ po lygiųjų Gargžduose ir Telšiuose bei nerealizuoto baudinio prieš „Žalgirį“ su 52 taškais nusileido į 5-ąją poziciją. Per likusią sezono stadiją panevėžiečiai turės įrodyti savo vertę akistatose su keturiais varžovais iš pirmojo šešeto. Nepaisant to, jog „Panevėžys“ susikuria nemažai progų pasižymėti, jų realizuoti nepavyksta – fatališkai nesiseka rezultatyviausiam komandos žaidėjui Ariagneriui Smithui. Šiemet panevėžiečiai mėlynai baltiems dar nebuvo pralaimėję, tačiau po baudinių serijos nusileido „Hegelmann LFF taurės“ pusfinalyje. Aukštaitijos sostinės klubas dabar praleidžia nedaug, tiesa, puolant susiduria su rimtais rūpesčiais.

„Hegelmann“ ekipa šią dvikovą pasitinka būdama 2-oje vietoje ir turėdama 57 taškus. Jeigu mėlynai balti pirmą sykį šiemet nugalės „Panevėžį“ „Optibet A lygoje“, juos išstumti iš pirmojo ketverto bus labai sudėtinga. Kauno rajono klubas antroje sezono pusėje retai laimi prieš pirmojo šešeto atstovus – pastarąjį kartą tą pavyko padaryti dar birželio pabaigoje. Kita vertus, lemiamoms kovoms yra sugrįžusi dalis traumas užnugaryje palikusių futbolininkų, visgi, Panevėžyje dėl diskvalifikacijos žaisti negalės gynėjas Lukas Čerkauskas, kaip ir traumą besigydantis kitas buvęs „Panevėžio“ atstovas Hugo Figueiredo.