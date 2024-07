A lygos turo anonsas: ką savo fronte pademonstruos čempionas?

Telšių „Džiugas“ – Kauno rajono „Hegelmann“

Liepos 19 dieną, 20 val. Telšiai, Telšių miesto centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:0, 1:2.

Džiugiečiai sieks nuslopinti pergales reguliariai skinančius mėlynai baltus.

„Džiugas“ per neilgą pertrauką sužaidė kontrolinį mačą su Mažeikių „Atmosfera“, pasiekė pergalę bei šiai komandai išnuomojo du futbolininkus – Jurgį Jankauską bei Martyną Vasiliauską. Savo ruožtu Telšių komandą papildė Deitonas Vinckus, pastebimai žaidęs „TOPsport Pirmoje lygoje“. Žemaitijos klubas nuslopino nesėkmingą pralaimėtų dvikovų seriją bei su 30 taškų rikiuojasi ketvirtas. Dėl diskvalifikacijų šį susitikimą praleis du gynybinio plano žaidėjai – Lukas Ankudinovas ir Joaquimas Domingosas.

Andriaus Skerlos kariauna praėjusią savaitę kovojo atidėtose čempionato rungtynėse su Gargždų „Banga“, ten iškovojo trečią pergalę iš eilės bei dar labiau sumažino deficitą nuo Vilniaus „Žalgirio“. Abi pirmaujančias pirmenybių komandas turnyro lentelėje skiria 7 taškai, dalį atsilikimo mėlynai balti gali atkirpti jau penktadienį. Vis dėlto Telšiuose „Hegelmann“ futbolininkai labai retai skina pergales ir neturės vieno svarbaus žaidėjo – dėl diskvalifikacijos nerungtyniaus saugas Domantas Antanavičius.

Vilniaus rajono „TransINVEST“ – Marijampolės „Sūduva“

Liepos 20 dieną, 17 val. Širvintos, Širvintų miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:2, 1:0.

Vilniaus klubui tai paskutinis mačas prieš debiutą tarptautiniame fronte.

„TransINVEST“ komanda per pastarąsias penkerias rungtynes džiaugėsi trimis laimėjimais – visi jie buvo pasiekti rungtyniaujant Širvintų miesto stadione. Prieš porą savaičių debiutantai atsisveikino ir su kartvelu Otaru Kobachidze bei savo gretas sustiprino trimis žaidėjais – vartininku Stefanu Čupičiumi, puolėju Chidera Henry Nwoga bei „Bangoje“ ne vieną sezoną rungtyniavusiu Carlosu Eduardo. Vilniaus rajono komanda turi 22 taškus ir rikiuojasi aštunta, nugalėjus būtų pasivyta Alytaus DFK „Dainava“.

Marijampoliečiai turnyro lentelėje rikiuojasi paskutiniai, savo sąskaitoje turėdami 21 tašką, tačiau tik 9 taškais atsilikdami nuo 4-oje vietoje besirikiuojančio „Džiugo“. Per pertraukėlę „Sūduva“ pasitikrino jėgas su „Garliava“ – tada įvartį pelnė komandos naujokas iš Moldovos Nikolajus Solodovnikovas, kuris sustiprins ekipos atakuojantį potencialą. Marijampolės klubas šiuo metu čempionate yra ilgiausiai neiškovojęs pergalės, to nepavyksta padaryti per šešis pastaruosius susitikimus.

„Panevėžys“ – „Kauno Žalgiris“

Liepos 20 dieną, 19 val. Panevėžys, „Aukštaitijos“ stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0, 0:0.

Lietuvos čempionai priims sėkmingai vasarą rungtyniaujantį „Kauno Žalgirį“.

Panevėžiečiai per pastarąsias dvi savaites sukūrė netikėtumą – solidžiu stiliumi bendru rezultatu 4:1 palaužė Suomijos čempionus Helsinkio HJK futbolininkus. Antradienį namuose laukia akistata su stipriausia praėjusio sezono Lenkijos komanda Balstogės „Jagiellonia“, tad savaitgalį galime tikėtis pokyčių starto sudėtyje. Daugiau žaidimo laiko turėtų sulaukti Cheikhou Diengas, Malcolmas Cacutalua, Jeffrey Sarpongas, Markas Beneta ar Nojus Lukšys. Panevėžiečiai prieš prasidedant mačui žinos, ar vėl nenukrito į paskutinę vietą – tai priklauso nuo „Sūduvos“ pasirodymo.

„Kauno Žalgiriui“ išvykos į Panevėžį klostosi nesėkmingai – pastarąjį kartą čia žalgiriečiai nugalėjo beveik prieš ketverius metus. Laikinosios sostinės komanda turi 34 taškus, žengia trečia, tačiau atotrūkis nuo žemiau esančių oponentų nėra didelis. Per pertrauką Sauliaus Širmelio treniruojama komanda vyko į Balstogę ir ten patyrė nesėkmę prieš „Jagiellonia“ futbolininkus rezultatu 0:2. Komandoje galės debiutuoti naujokas Jonathanas Tamimi, tačiau dėl diskvalifikacijų akistatą praleis Žanas Benedičičius bei Davidas Martinas Anane.

DFK „Dainava“ – Gargždų „Banga“

Liepos 21 dieną, 18.25 val. Alytus, Alytaus miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:2, 3:0.

„Dainava“ vasaros perėjimų lango metu pasipildė tik vienu naujoku, kuriuo tapo dar vienas ukrainietis Artemas Bilas, savo ruožtu, palinkėta sėkmės buvo Danieliui Misiūnui, kuris sugrįžo į Vilniaus BFA. Komandas turnyro lentelėje skiria tik 2 taškai, tad pergalę iškovoję dainaviečiai gali aplenkti „Bangą“ bei pakilti į 6-ąją vietą. Nuo vasaros pradžios „Dainava“ po truputį prisijaukina namų stadioną – pastarieji trys mačai buvo įprasminti 5 taškais ir su pajėgesniais varžovais. Akistatą dėl diskvalifikacijos turės praleisti Andrija Krivokapičius.

Strategas Davidas Afonso taip pat negalės verstis pajėgiausia sudėtimi, kadangi dėl surinktų geltonų kortelių taip pat žaisti negalės vidurio saugas Matas Ramanauskas. Praėjusią savaitę gargždiškiai žaidė rezultatyviai, tačiau nebūdingai didelis klaidų skaičius gynyboje lėmė pralaimėjimą „Hegelmann“ komandai. Atmetus pergales prieš „Panevėžį“, per likusių 19 akistatų „Banga“ laimėjo vos 3 kartus. Gargždų klubas – trečias geriausias šiemet žaidžiantis išvykose bei sieks tą vėl įtvirtinti.