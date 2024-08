A lygos turo anonsas: į čempionatą sugrįžta lyderis

Telšių „Džiugas“ – FA „Šiauliai“. Rugpjūčio 9 dieną, 19 val. Telšiai, Telšių miesto centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:1, 3:3.

26-ąjį turą pradės nenuspėjama akistata Žemaitijoje.

„Džiugas“ po atkaklios kovos pralaimėjo „Kauno Žalgiriui“, tad po 9-ojo sezono pralaimėjimo Andriaus Lipskio treniruojama komanda 10 taškų deficitu atsilieka nuo žalgiriečių bei po ilgos pertraukos gali nukristi žemiau 4-osios pozicijos. Džiugiečiai per tris mačus iš eilės namuose praleido net 8 įvarčius, tačiau gerai veikiantis puolimas leidžia tikėtis, jog nesėkminga serija gali būti nutraukta. Įdomu tai, kad šiauliečiai žaisdami Lietuvos čempionate nė karto iš Telšių nesugrįžo su pergale.

Po dvikovos Marijampolėje Saulės miesto atstovai turėjo beveik dvi savaites pasiruošti artėjančiai akistatai – tai galėjo išeiti į naudą puolimo lyderiui Daviui Ikauniekui, kuris praleido pastarąsias rungtynes. Strategas Mindaugas Čepas turės verstis gana nukraujavusia gynybos linija, kadangi dėl diskvalifikacijų žaisti negalės Egidijus Vaitkūnas bei Martynas Dapkus. FA „Šiauliai“ turnyro lentelėje su 28 taškais rikiuojasi šešta, tačiau iškovojus pergalę gali po netrumpos pertraukos sugrįžti į pirmąjį penketą.

Vilniaus rajono „TransINVEST“ – Gargždų „Banga“. Rugpjūčio 10 dieną, 16 val. Širvintos, Širvintų miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:1, 0:2.

Debiutantai sieks trečiuoju bandymu atimti taškus iš „Bangos“.

Vilniaus rajono komanda garbingai kovojo tarptautiniame fronte ir po akistatų su čekas sužais gana intensyvią trejų rungtynių atkarpą „TOPsport A lygoje“. Aurimo Tamaliūno treniruojami futbolininkai turi 23 taškus bei rikiuojasi devinti, tačiau pastarosiomis savaitėmis pralaimėjimus patiria tik išvykose. Vasarą Širvintų miesto stadione „TransINVEST“ komanda yra suklupusi tik sykį – iš viso per penkis mačus surinkta 10 taškų. Laimėjimas leistų debiutantams dar labiau priartėti prie 4–7 vietas užimančių komandų.

„Banga“ dėka trijų Valdo Paulausko įvarčių šiemet abu sykius nugalėjo būsimus varžovus, visgi, rezultatyviausias komandos žaidėjas nerungtyniauja nuo birželio 29 dienos. Be V. Paulausko gargždiškiai tik penktuoju bandymu iškovojo pergalę, namuose po atkaklios kovos nugalėdami Marijampolės „Sūduvą“. Laimėjimas prieš tiesioginį konkurentą leido „Bangai“ su 31 tašku pavyti „Džiugą“, kuris buvo sužaidęs maču mažiau. Gargždiškiai šiemet išvykoje yra pralaimėję vos du kartus.

Marijampolės „Sūduva“ – Kauno rajono „Hegelmann“. Rugpjūčio 10 dieną, 18 val. Marijampolė, Marijampolės futbolo arenos stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:1, 2:3.

Iškovoję bent tašką, mėlynai balti gali tapti naujaisiais čempionato lyderiais.

Dovydo Lastausko kariauna nelaimi net devyneriose rungtynėse iš eilės bei pasitinka varžovą, iš kurio šiemet nepavyko atimti taškų. Tiesa, tiek pirmu, tiek antru bandymu „Sūduva“ buvo labai arti to. Pagal prarastus taškus marijampoliečiai nusileido į paskutinę vietą ir artimiausias rungtynes žais su visu pirmuoju trejetu. Marijampolės ekipa – demonstruoja prasčiausią rezultatą namuose, surinkta tik 11 taškų. Per 12 akistatų savo sirgalių akivaizdoje iškovotos 2 pergalės bei pelnyti tik 6 įvarčiai. Artimiausią dvikovą dėl diskvalifikacijos praleis Dariušas Stankevičius.

Kauno rajono klubas nestabdo ir po penkių pergalių iš eilės turi 48 taškus bei vos tašku atsilieka nuo dviem mačams mažiau sužaidusio Vilniaus „Žalgirio“. Laimėjimas Marijampolėje arba lygiosios leistų mėlynai baltiems bent jau laikinai šoktelėti į turnyro lentelės viršūnę. „Hegelmann“ komandai artimiausiose rungtynėse negalės padėti diskvalifikuotas atsarginis puolėjas Njoya Abdelas Kaderas. Savaitgalį galima tikėtis kiek klampesnio mačo, kadangi 2-oje vietoje besirikiuojanti ekipa antradienį taip pat žaidė „FPRO LFF taurės“ akistatą su Mažeikių „Atmosfera“.

Alytaus DFK „Dainava“ – „Kauno Žalgiris“. Rugpjūčio 11 dieną, 16 val. Alytus, Alytaus miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:1, 0:0.

Alytaus ir Kauno komandos sužais 35-ojo turo rungtynes.

Dainaviečiai ir toliau stokoja stabilumo – po pergalės namuose prieš „Bangą“ buvo patirtas gana apmaudus pralaimėjimas „Hegelmann“ futbolininkams. Savo sirgalių akivaizdoje alytiškiai vasarą pralaimi tik prieš šį varžovą, tačiau pagerėję rezultatai leidžia rikiuotis septintiems. Iki rudens Sergejaus Kuznecovo kariaunai bus gana sudėtinga pakilti aukščiau, kadangi teks išties nelengvas tvarkaraštis. Sekmadienio dvikovą dėl surinktų geltonų kortelių turės praleisti puolėjas Davoras Rakičius.

Savaitės eigoje kauniečius supurtė skaudus išvykimas – rezultatyviausias komandos žaidėjas ir „karščiausias“ pastarųjų savaičių „TOPsport A lygos“ žaidėjas Filipas Dangubičius persikėlė į Sarajavo „Željezničar“ ekipą. Maža to, praėjusio mačo Telšiuose dėl traumos nebaigė Fedoras Černychas. Tiesa, vieno debiuto galima sulaukti – atvyko Jasoną Nosliną pakeitęs gynėjas Numanas Kurdičius, be to, savo galimybės laukia Antonas Fase. „Kauno Žalgiris“ dainaviečiams dar nėra pralaimėjęs, tačiau išsivežti 3 taškus iš Alytaus dabartinėje situacijoje bus labai sudėtinga užduotis.

„Panevėžys“ – Vilniaus „Žalgiris“. Rugpjūčio 11 dieną, 18.25 val. Panevėžys, „Aukštaitijos“ stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:2, 1:2.

Centrinis 26-ojo turo susitikimas bus transliuojamas LRT Plius kanalu.

„Panevėžys“ dar mažiausiai tris savaites tęs žygį UEFA varžybose, tiesa, per ankstesnę mėnesio atkarpą situacija vietiniame fronte suprastėjo. Po trijų minimalių pralaimėjimų iš eilės čempionai pelnė 3 įvarčius, bet sužaidė lygiosiomis. Su 22 taškais Aukštaitijos sostinės atstovai žengia paskutiniai, tačiau net ir 4-oje pozicijoje žengiantis „Džiugas“ pernelyg toli neatitolo. Pastaroji dvikova su Izraelio grandu turėjo įkvėpti pozityviai, vis dėlto visi trys šiemetiniai mačai su vilniečiais baigėsi identiškais pralaimėjimais 1:2.

„Žalgiris“ į vietines kovas sugrįš po daugiau negu mėnesio pertraukos, per kurią „Hegelmann“ sugebėjo visiškai priartėti. Sostinės klubas iki Konferencijų lygos varžybų buvo patyręs du pralaimėjimus iš eilės, kartą buvo pralaimėta ir Kipre – įdomu, kaip gana nuviliantis finišas paveiks žalgiriečius psichologiškai. „Žalgiris“ yra vienas iš retų klubų, kuris per vasaros perėjimų langą neatliko nė vieno pokyčio sudėtyje, tad strategas Vladimiras Čebrurinas versis ta pačia rotacija per likusį pirmenybių trečdalį.