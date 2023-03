A lygos turo anonsas: „Bangos“ laukia įniršęs čempionas

Pateikiame prasidendančio turo rungtynių anonsus.

„Kauno Žalgiris“ – FA „Šiauliai“.

Kovo 10 dieną 19.30 val. Marijampolė, Marijampolės futbolo arenos maniežas.

2-ojo turo įžangą įprasmins dvi pirmenybes pergalėmis pradėjusios ekipos.

Nepaisant to, kad žalgiriečių gynyba 1-ajame ture kartas nuo karto subraškėdavo, puolimo potencialas ir progų išpildymas leido įveikti Marijampolės „Sūduvą“. Čempionate šiemet pirmą kartą pasirodė bei beveik pusvalandį sužaidė „Optibet LFF Supertaurę“ praleidęs Antonas Fase, tad galbūt saugas šį kartą bus metamas į starto sudėtį. Debiuto laukia ir pastarasis „Kauno Žalgirio“ naujokas Srdžanas Spiridonovičius, maža to, dispozicijoje yra puolėjas Nerijus Valskis. Roko Garasto kariauna šiam mačui turi labai daug opcijų atakuojant, tačiau šį sykį varžovų gynyba bus kur kas labiau patyrusi.

Buvusių žalgiriečių gretos FA „Šiauliai“ gretose, atvykus Egidijui Vaitkūnui, tik dar labiau pagausėjo. Jų be stratego Mindaugo Čepo yra dar net šeši. „Kauno Žalgiris“ yra viena iš retų komandų, kurios „Optibet A lygoje“ šiauliečiams įveikti dar nepavyko, be to, per keturis tarpusavio mačus nebuvo pelnytas nė vienas įvartis. Pirmoji dvikova šiemet pademonstravo, kad Saulės miesto klubas, turėdamas aikštės viduryje Mantą Kuklį ir dar ne vieną patyrusį žaidėją, mėgsta žaisti „pirmu numeriu“. Marijampolėje galime tikėtis kiek atsargesnio šiauliečių žaidimo, tačiau kova turėtų būti principinga ir atkakli.

Marijampolės „Sūduva“ – Kauno rajono „Hegelmann“.

Kovo 11 dieną 13 val. Marijampolė, Marijampolės futbolo arenos maniežas.

Dar vieną mačą namuose žaisiantys sūduviečiai sieks iškovoti pirmuosius taškus.

„Sūduva“ išsiskyrė kovingumu ir sužaidė du skirtingus kėlinius, pademonstruodama, jog atakoje turi žaidėjų, kurie pasižymi kokybe. Tiesa, žaidimas besiginant nieko gero Dovydo Lastausko treniruojamai komandai nežada – tiek vartininkas, tiek du gynėjai stokoja patirties. Be to, rungtynėse su „Kauno Žalgiriu“ nepasirodė gynėjas Augustas Dubickas. Kita vertus, tiek starto sudėtyje, tiek ant atsarginių žaidėjų suolo sūduviečiai turi daug opcijų – į rikiuotę grįžo ir baudinį uždirbęs Levanas Mačarašvilis. Vis dėlto „Sūduva“ sėkmės gali tikėtis tik sužaisdama idealias rungtynes arčiau savo vartų.

Mėlynai balti dėka dueto iš Brazilijos taiklių smūgių sezoną pradėjo pergalingai, bet tiek žaidimas aikštės viduryje pirmame kėlinyje, tiek gynyba po pertraukos kėlė klausimų vyr. treneriui Andriui Skerlai. Taip pat stigdavo koncentracijos besiginant standartinių padėčių metu. Turėtume pamatyti vieną pokytį starto sudėtyje, kadangi traumą patyrusį Lazarą Sajčičių pakeitęs Luanas Silva savo debiutiniame mače išsiskyrė įvarčiu. „Hegelmann“ futbolininkai yra laikytini šios akistatos favoritais, tačiau antroje dvikovoje iš eilės varžovai už tokį žaidimą arčiau savo vartų gali nubausti.

Vilniaus „Žalgiris“ – Gargždų „Banga“.

Kovo 11 dieną 17.30 val. Vilnius, „Sportima“.

1-ajame ture antausio sulaukę žalgiriečiai galės reabilituotis savo sirgalių akivaizdoje.

„Žalgiris“ sensacingu pralaimėjimu pradėjo sezoną, praleisdamas net tris įvarčius, du iš kurių varžovai pelnė standartinių padėčių metu. Žaidimas atakoje buvo išties solidus – čempionai pasižymėjo porą sykių bei turėjo dar ne vieną puikią progą. Neabejotina, kad per šią savaitę Vladimiro Čeburino padarė išvadas ir su visai kita koncentracija pasitiks gargždiškius. Jei Edvinas Gertmonas vis dar negalės rungtyniauti, bus suteiktas šansas pasitaisyti Tomislavui Dukai, tačiau pokyčių starto sudėtyje galime pamatyti. Specialistas iš Kazachstano savo dispozicijoje turi ne vieną žaidėją, kuris laukia debiuto šio sezono „Optibet A lygoje“.

Po triuškinamo pralaimėjimo namuose Davido Afonso kariauna užšoko ant įniršusio liūto – neatlikus tinkamų išvadų gynyboje, gargždiškiams gali būti ne ką lengviau. „Banga“ į Vilnių greičiausiai atvyks nukraujavusi, kadangi savo debiutinio mačo Lietuvos čempionate dėl traumos nebaigė vidurio gynėjas Benas Šatkus. Realu, kad matysime pasikeitimų starto sudėtyje – praėjusį sykį nuo dvikovos pradžios trūko Roberto Vėževičiaus kovingumo, gynybos grandis taip pat gali pasikeisti, o Dovydas Norvilas sugrįš po diskvalifikacijos. Realu, kad pamatysime kitokį „Bangos“, tačiau tokiomis aplinkybėmis bent vienas iškovotas taškuas būtų staigmena.

Telšių „Džiugas“ – Alytaus DFK „Dainava“.

Kovo 12 dieną 15 val. Telšiai, „Ateities“ progimnazijos stadionas.

Tai bus vienintelės 2-ojo turo rungtynės, kurios vyks po atviru dangumi.

Žemaitijos ekipa maloniai nustebino: į Lietuvą atvykę legionieriai žaidė kovingai ir kokybiškai, matėsi namų darbai standartinių padėčių metu, naudingai rungtyniavo jaunieji lietuviai. Maža to, „Džiugo“ gretose dar nedebiutavo arba mažai pasireikšti gavo keli svarbūs futbolininkai. Alytaus ekipa turėjo atkreipti dėmesį į du portugalus – Airesą Sousa bei Nuno Pereira, kurie savo individualiu meistriškumu gali sėkmingai bėgti į kontratakas. Savo sirgalių akivaizdoje žaisiantys džiugiečiai kitą savaitę taip pat susigrums su Gargždų „Banga“, tad demonstruojant panašų žaidimą bei turint šiek tiek sėkmės galima atitrūkti nuo tiesioginių konkurentų.

Nepaisant to, kad dainaviečiai pralaimėjo bei praleido tris įvarčius, Sergejaus Kuznecovo kariaunos parodytas žaidimas paliko pozityvų įspūdį. Gerai skirstomas kamuolys savo aikštės pusėje, techniški futbolininkai saugų grandyje bei solidus atsarginių žaidėjų suolas. Be to, „Dainava“ bus stipresnė, kadangi į klubą grįžo Ernestas Stočkūnas ir buvo pristatyti dar du naujokai. Po keitimo aikštėje pasirodęs atakuojantis duetas – Kazeemas Aderounmu ir Ikuto Gomi – žaidė aštriai, tad galbūt šiuos futbolininkus šį kartą pamatysime starto sudėtyje.

Vilniaus „Riteriai“ – „Panevėžys“.

Kovo 12 dieną 17.55 val. Vilnius, „Sportima“.

Sekmadienio dvikovą nuo 17.30 val. bus galima stebėti TV6 kanalu.

Be Valdemaro Borovskio, Colino Odutayo, Felipe Brisolos ir puolėjo Nathano Palafozo žaidę šeimininkai pirmenybes pradėjo pralaimėjimu. „Riteriams“ tada trūko aštrumo aikštės viduryje ir tik viename krašte išsiskyrė pavojingas progas pats kūręsis Mindaugas Grigaravičius. F. Brisolos aikštės dar nepamatysime, V. Borovskio ir C. Odutayo galimus pasirodymus taip pat gaubia nežinomybė. Tiesa, debiutuoti bus pasiruošęs puolėjas N. Palafozas – jis pakeis serbą Nikolą Popovičių, kuris šiai dvikovai yra diskvalifikuotas. Jei „Riteriai“ panašia sudėtimi versis ir sekmadienį, lygiosios nebūtų pats prasčiausias rezultatas.

„Panevėžys“ su naujoku Chafiku Tigroudja dar labiau praplėtė savo sudėtį, tačiau to Gargžduose neprireikė. Sebastiano Rincono, Ariagnerio Smitho bei Jeffrey Sarpongo trejetas pelnė 4 įvarčius ir buvo sunkiai sulaikomas. Aukštaitijos sostinės ekipoje gali pasirodyti ir kitas svarbus žaidėjas – dėl smulkios traumos Gargžduose nežaidęs Marko Tomičius. Bronzos medalininkų gynyba taip pat atrodė pakankamai užtikrintai, tiesa, „Riteriai“, žaisdami „Sportimos“ manieže, neretai pasiekia geresnį rezultatą. Vis dėlto „Panevėžys“ su atakuojančiais žaidėjais sieks džiaugtis revanšu už pastarąsias rungtynes lapkritį.