A lygos turo anonsas: ar pavyks reabilituotis „Kauno Žalgiriui“?

„Panevėžys“ – Vilniaus „Riteriai“. Birželio 30 dieną, 18 val. Panevėžys, „Aukštaitijos“ stadionas. Ankstesnės rungtynės: 4:0, 3:1

Pergalinga atkarpa išsiskiriantis čempionato lyderis priims ilgai nelaimėjusius „Riterius“.

Po prastesnės serijos LFF taurėje ir „Optibet A lygoje“ panevėžiečiai spurtavo keturiomis pergalėmis iš eilės bei su 46 taškais išlaiko aukščiausią poziciją. Birželio mėnesį „Panevėžys“ nėra praleidęs nė vieno įvarčio ir iškovojęs tris „darbines“ pergales minimaliu skirtumu. Per dvejas iš tų rungtynių esminiais įvarčiais pasižymėjo „sausesnę“ seriją nutraukęs Ariagneris Smithas. Penktadienio dvikovoje šeimininkams negalės padėti dėl surinktų geltonų kortelių diskvalifikuotas vidurio saugas Jovanas Čadženovičius.

„Riteriai“ šiuo metu yra ilgiausiai pergalės skonio nepatyrusi komanda, pastarąjį kartą laimėjimu besidžiaugusi 9-ajame ture. Nemažai lygiųjų ir nesėkmių nustūmė sostinės klubą į 9-ąją poziciją, tiesa, keli artimiausi konkurentai yra netoli. Kita vertus, kiti du susitikimai įvyks su abiem čempionato lyderiais. Vyr. treneris Vladimiras Jankovičius be kitų traumuotų žaidėjų negali verstis Matu Ramanausku, visgi, į rikiuotę grįžo ispanas Ianas Soleras. Panevėžyje aikštėje nepamatysime Tomo Dombrauskio – saugas yra diskvalifikuotas.

Telšių „Džiugas“ – Alytaus DFK „Dainava“. Liepos 1 dieną, 18 val. Telšiai, Telšių miesto centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:1, 2:2

Žemaitijos klubas susigrums su „Optibet A lygoje“ dar nenugalėtu oponentu.

Telšiškiai praėjusią savaitę sėkmingai kovojo su Vilniaus „Žalgiriu“, tačiau ir vėl liko be taškų. Dvikova su pirmenybių vidutinioke – gera proga „Džiugui“ priartėti prie „Riterių“ ir kitų aukščiau turnyro lentelėje esančių varžovų. Įdomus faktas: per šešis tarpusavio mačus Lietuvos čempionate Telšių klubas neiškovojo nė vienos pergalės. Strategas Joao Pratesas galės verstis pakankamai gilia sudėtimi, bet praėjusio mačo dėl traumos nebaigė vienas iš svarbiausių gynėjų Adomas Mika.

Dainaviečiai puolime daug argumentų nepateikė ir, kėlinį turėdami žaidėjo pranašumą, nepralaužė Kauno rajono „Hegelmann“ klubo gynybos. Retai kada puolime sprogstančios Alytaus ekipos puolimo potencialas gali kiek nuslopti – Tiraspolio „Sheriff“ klubui buvo paskolintas kūrybingas saugas Peteris Ademo. Sergejaus Kuznecovo treniruojama komanda nuo antrojo rato vidurio retai skina pergales, tačiau artimiausiu metu turės gana palankų tvarkaraštį dar labiau įsitvirtinti turnyro lentelės viduryje.

„Kauno Žalgiris“ – FA „Šiauliai“. Liepos 2 dieną, 17.55 val. Kaunas, Dariaus ir Girėno stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:0, 0:1

Sekmadienio dvikova iš Dariaus ir Girėno stadiono nuo 17.30 val. bus transliuojama TV6 kanalu.

Kauniečių lygiųjų serija nutrūko namuose, kai šiemet buvo praleista daugiausiai įvarčių bei 2:5 nusileista Vilniaus „Žalgiriui“. Klubas paskelbė apie pokyčius sudėtyje – su komanda atsisveikino Marko Pejičius bei Michaelas Anaba, o atvyko Lietuvos rinktinės saugas Karolis Uzėla. Pastarojo futbolininko atvykimas bus labai aktualus, kadangi ekipą kamuoja traumos – praėjusio mačo pirmame kėlinyje buvo pakeistas Xabi Auzmendi. „Kauno Žalgiris“ neturi kur trauktis, kadangi pergalė įpūstų daugiau pasitikėjimo prieš kovas tarptautiniame fronte ir leistų priartėti prie 3-ioje vietoje žengiančių šiauliečių.

FA „Šiauliai“ šią savaitę patyrė antrą pralaimėjimą sezone, nepaisant to, demonstravo pakankamai gerą žaidimą. Saulės miesto komanda su 40 taškų žengia trečia bei 4–5 vietas užimančias ekipas lenkia 15 taškų pranašumu. Sekmadienio dvikovoje svečiams dėl diskvalifikacijos negalės padėti saugas Simonas Paulius, be to, iš rikiuotės yra iškritęs Egidijus Vaitkūnas, pastarojo susitikimo taip pat nežaidė rezultatyviausias ekipos žaidėjas Eligijus Jankauskas.

Marijampolės „Sūduva“ – Kauno rajono „Hegelmann“. Liepos 2 dieną, 20 val. Marijampolė, Marijampolės futbolo arenos stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:0, 0:6

Dovydo Lastausko kariauna sieks pratęsti gerą dvikovų seriją namuose.

„Sūduva“ nelaimi ketveriose rungtynėse iš eilės, tačiau po rinktinių pertraukos praėjusią savaitę atėmė taškus iš „Kauno Žalgirio“. Iki vasaros didelių problemų gynyboje turėję sūduviečiai sugebėjo pagal šį komponentą mobilizuotis – per pastaruosius šešis mačus praleisti 5 įvarčiai. Po pauzės „Sūduvai“ ir toliau negalėjo padėti kartvelas Levanas Mačarašvilis, o sekmadienį namuose teks verstis be diskvalifikuoto Oleksijaus Zbunio. Namuose sūduviečiai norės reabilituotis už triuškinamą nesėkmę antrame rate.

Mėlynai balti iškovojo emociškai labai svarbią pergalę Saulės mieste bei priartėjo prie FA „Šiauliai“. Per artimiausius porą turų Andriaus Skerlos treniruojama komanda deficitą nuo 3-iosios vietos gali kiek labiau sumažinti. „Hegelmann“ gretose reikiamu metu apie save priminė pora rotacijos futbolininkų, sugrįš po diskvalifikacijos Tomas Švedkauskas, be to, sugrįžęs Alexas Souza irgi gali pasirodyti artimiausiame mače. Norint vytis šiauliečius, mėlynai balti turi paneigti labiausiai banguojančios ekipos etiketę.

Gargždų „Banga“ – Vilniaus „Žalgiris“. Liepos 2 dieną, 20 val. Gargždai, Gargždų miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:1, 0:2

Po puikios pergalės Laikinojoje sostinėje žalgiriečiai keliaus į Gargždus.

„Banga“ buvo gana arti to, kad pratęstų nepralaimėtų mačų seriją iki penkių – savo sirgalių akivaizdoje 0:1 buvo pralaimėta „Panevėžiui“. Praėjusiame susitikime strategas Davidas Afonso į starto sudėtį metė vien lietuvius futbolininkus, iš kurių sekmadienį vieno nepamatysime – Karolis Žebrauskas dėl diskvalifikacijos akistatą turės praleisti. Gargždiškiai iš „Žalgirio“ taškų neatima jau beveik trejus metus, tačiau svečiuose vilniečiams dėl pergalės tenka kaip reikiant paprakaituoti.

Titulą ginantis čempionas po rinktinių pertraukos per du mačus pelnė net 7 įvarčius, pastarosiose rungtynėse Kaune puikiai bausdamas varžovus už klaidas. Nuo gegužės „Žalgirio“ gretose spindi Mathiasas Oyewusi, kuris su 11 taiklių smūgių visiškai priartėjo prie rezultatyviausio čempionato žaidėjo Filipo Dangubičiaus. Prieš kovas tarptautiniame fronte vilniečiams reikės sužaisti dar dvejas rungtynes – laimėjimai leistų įgauti daugiau pasitikėjimo ir versti „Panevėžį“ neklysti.